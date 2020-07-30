Барнаулец пожаловался на больницу, где между мужскими и женскими палатами есть окна «для подглядываний»

Житель Барнаула рассказала в паблике « Черный список Барнаул » о детской больнице, где нет детской кроватки, но зато есть странные окошки из соседних палат.

Мужчина рассказал, что в медучреждение накануне экстренно доставили его супругу с ребенком.

Он подчеркнул, что к принимавшему персоналу нет никаких вопросов — все «в порядке и логично», но есть вопрос к начальству.

«Почему в детской больнице нет детских кроваток? Абсолютно никаких. Ребенку нет года, ползает активно, в палате супруга одна, кровати стоят односпалки — для ребенка абсолютно не предусмотрено ничего. А как ей отойти можно от ребенка? Ну вот банально до уборной?» — интересуется барнаулец.

Но больше всего мужчину возмутило окно в стене, которое снизу мутное, а сверху прозрачное.

«За стенкой мужская палата, а в стене прозрачное местами окно! Как и почему?» — недоумевает он.

Барнаулец предупредил, что намерен поехать в крайздрав и разобраться в ситуации.

«Как вам туда можно лечь с ребенком? Это же детская больница… ну банально что-то должно быть предусмотрено… или они предлагают оставлять ребенка на полу? На вопрос, с кем ребенка оставить, если нужно отойти, отвечают „с соседкой по палате“. А она одна в палате лежит, тогда как быть?!» — возмущен мужчина.

В подтверждение он опубликовал пару фотографий, на которых, подчеркнул автор поста, «все хорошо видно и понятно». После посоветовал не болеть, а если это случилось — быть готовым ко всему в больнице.

Детская кровать «Соня» архив компании «Мебельград»

В комментариях к записи мужчине посоветовали болеть дома, если не нравятся алтайские медучреждения. К тому же, как отметили, в больнице и не должно быть комфортно.

Кроме того, посоветовали купить детскую кроватку и привезти в больницу, а потом оставить — «чтобы другому чудо-отцу меньше было хлопот».

Напомним, ранее в этом же паблике жительница Барнаула рассказала, как вызывала полицию, пока муж взвешивал свои шансы «против десятерых».

Другая женщина поведала историю, как ее муж ел в кафе солянку с аппетитом, пока не нашел сантиметровый женский ноготь. Еще одна дама написала про пирожок, от которого даже кот убежал, а жительница Новоалтайска пожаловалась на ветклинику, где у кота отвалилось ухо.