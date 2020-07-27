Жительница Барнаула рассказала, как вызывала полицию, пока муж взвешивал свои шансы «против десятерых»

Женщина рассказала в паблике « Черный список Барнаул » о беспокойной ночи, в течение которой вызывала полицию для усмирения пьяной компании.

Горожанка, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что после завершения карантина возле пивнушки у дома собираются веселые компании.

«Возле „Заправки“ тусят компании бухие. Орут, слушают музыку на всю катушку и разъезжают пьяные вокруг дома», — обрисовала женщина ситуацию.

Она отметила, что всегда более-менее было терпимо, но вот вчера дошло до того, что незваные гости под окном устроили драку и разбудили ребенка.

«Муж им кричит, что сейчас полицию вызовет, а те ржут и огрызаются. Было бы человека три, он бы сам разобрался, а тут — человек десять. Я его просто не отпустила — сами понимаете, что будет. Он смелый, но я-то понимаю — не Шварценеггер», — объяснила супруга «нещварценеггера» нежелание контактно вмешиваться в конфликт.

В Барнауле как могут собирают голоса по поправкам к Конституции РФ. vk.com/barneos22

Супруги решили вызвать полицию. При этом, по словам женщины, «еле нашли их номер» рабочий. В итоге «кто-то ответил и оформили вызов», однако через 40 минут «полицейский экипаж проехал мимо» пьяной компании.

«Мы звоним снова — говорят, что они поехали на другой вызов, поважнее. Что? Мы месяц спать не можем нормально. Лица тусят одни и те же — в основном», — жалуется мать проснувшегося от криков ребенка.

Вновь начали звонить борцам за общественную безопасность — где-то им ответили, что нет свободных экипажей, а где-то пришлось слушать автоответчик.

«Да меня могут убить уже за это время! Дозвонились, муж говорит „если сейчас никто не приедет, он выйдет сам и это на их ответственности будет“. Снова оформили вызов», — рассказала женщина.

Пока правоохранители ехали, компания немного переместилась — все перешли к углу дома, но музыка орала по-прежнему. По словам женщины, полиция приехала через полчаса и, не увидив возле конкретного подъезда пьяную молодежь, уехала.

Полиция. Мигалка СС0

Автор жалобы негодует, что полицейским было «сложно выйти и понять, что они просто слегка переместились — музон-то орет и какая-то бабенка поет во весь голос».

В итоге семья пришла к выводу, что жить им страшно — «то не дозвониться, то экипажей нет, то есть вызов поважнее, то просто лень выйти», да и «приезжают через полчаса минимум».

Напомним, ранее жительница Барнаула рассказала в паблике, как ее муж ел в кафе солянку с аппетитом, пока не нашел сантиметровый женский ноготь. Другая дама поведала историю про пирожок, от которого даже кот убежал, а жительница Новоалтайска пожаловалась на ветклинику, где у кота отвалилось ухо.