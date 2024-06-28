В Сибири спасли рожающую ежиху со сломанной лапой

Сотрудники кемеровского Центра помощи диким и экзотическим животным спасли ежиху, которая вот-вот должна была родить, сообщает "Сибдепо" .

Ветеринары осматривали ежа, найденного в городе. Он прихрамывал, но никто даже не подозревал, что это беременная самка. Еж во время осмотра внезапно начал рожать.

На свет появились шесть ежат. Но четверо из них погибли, не доехав до ветеринарной клиники. Один ежонок остался жив, а другой застрял в родовых путях и тоже умер.

Ветеринарам пришлось спасать не только детенышей, но и мать: иголки погибшего ежонка травмировали роженицу.

Когда самку спасли, выяснилось, что у нее сломана лапа.

Медики предполагают, что гнездо ежихи было разрушено из-за строительных работ, и она вышла на оживленную проезжую часть.

Ранее чайку заметили барнаульцы в парке "Изумрудный".

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