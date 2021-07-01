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Жизнь

В Сибири возбудили дело на «подонков», на которых Путину пожаловалась пенсионерка

В Красноярском крае возбудили дело на мошенников после обращения местной жительницы к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает региональное МВД.

Прямая линия с Владимиром Путиным-2021.
Прямая линия с Владимиром Путиным-2021.
kremlin.ru.

Напомним, 30 июня во время «Прямой линии» к президенту обратилась пенсионерка Любовь Шенделева с жалобой на угрозы от неизвестных.

Женщина рассказала, что ей позвонили мошенники и пытались забрать ее деньги. Она не поверила «сотрудникам банка», а после начали поступать угрозы.

«Это просто подонки», — ответил Путин, подчеркнув, что количество подобных мошенничеств в стране увеличилось примерно на 25%.

Пенсионерка во время разговора с президентом предположила, что МВД должно обладать техническими средствами для отслеживания злоумышленников.

После этого красноярское МВД молниеносно возбудило дело по признакам «мошенничества» и «покушения на мошенничество».

«Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к противоправной деятельности. Ход работы взят на контроль руководством Главного управления МВД России по Красноярскому краю», — сообщили в ведомстве.

Ранее мошенники обокрали ветерана, которого Путин укрывал плащом на параде Победы. Преступников нашли очень быстро.

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