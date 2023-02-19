В сибирском регионе установили памятник собаке, ждавшей погибшего хозяина 13 лет у обочины

В Тюменской области поставили деревянный памятник собаке, которая ждала погибшего хозяина 13 лет у обочины дороги. Об этом сообщает «Комсомольская правда» .

Памятник установили в Тобольском районе около поворота в деревню Шестакова. Именно там произошла трагедия.

В 2009 году 70-летний пенсионер отправился на рыбалку вместе со своей собакой — годовалым щенком, метисом овчарки. Когда он переходил дорогу, его сбил кортеж местного чиновника. Мужчина не выжил, но его четвероногий друг успел отскочить в сторону.

С тех пор пес не покидал места аварии. Первые 20 дней он ничего не ел и не пил — только ждал. Затем голод победил, и Тарзан (так его прозвали местные жители) стал принимать еду от неравнодушных людей.

Местные жители пытались забрать питомца домой, но пес отказывался и жалобно выл. Даже когда за ним приехали родственники погибшего мужчины, он смог прожить у них только 10 дней — рвался назад. Так Тарзан прожил у обочины 13 лет.

После его смерти местный житель попросил мастера-краснодеревщика Евгения Чагрова вырезать из дерева памятник псу. Его прозвали Тобольским Хатико.