В США рассказали об ударе термоядерной бомбы по Москве

Американское издание We Are The Mighty спрогнозировало разрушающий удар в симуляторе NukeMap. Сброшенная над Москвой термоядерная бомба мощностью в 100 мегатонн привела бы к выпадению ядерных осадков вплоть до северной части Коми — на расстояние порядка 1,5 тысячи км, пишет News.ru.