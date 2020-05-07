В США рассказали об ударе термоядерной бомбы по Москве

Американское издание We Are The Mighty спрогнозировало разрушающий удар в симуляторе NukeMap. Сброшенная над Москвой термоядерная бомба мощностью в 100 мегатонн привела бы к выпадению ядерных осадков вплоть до северной части Коми — на расстояние порядка 1,5 тысячи км, пишет News.ru.

Эффект от бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн мог бы оказаться в 100 раз сильнее. Журналисты отметили, что подобное оружие в XX веке пытался создать отец американской термоядерной бомбы Эдвард Теллер. От разработки отказались из-за возможного уничтожения миллионов невинных граждан.

«Теоретически такое оружие возможно. Но хотелось бы надеяться, что никто не сможет собрать команду людей, которым бы хватило ума, а также тупости, чтобы создать это оружие», — пишет автор статьи в We Are The Mighty.

Он добавил, что уже сейчас США обладают таким количеством ядерного оружия, что можно уничтожить мир несколько раз.