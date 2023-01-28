28 января
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Жизнь

В США снова начались протесты — полицейские до смерти избили чернокожего

В США начались протесты после смерти афроамериканца Тайра Николса от рук полиции. Об этом сообщает USA Today.

Протест
Протест
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Протесты проходят в Чикаго и Нью-Йорке. Люди там killer cops have got to go («полицейские-убийцы должны уйти»). Американцы держали плакаты с надписями «Правосудие для Тайра Николса» и «Положить конец полицейскому террору».

Ожидают, что волна протестных акций перекинется и на другие города. Например, на Вашингтон и Бостон.

Люди вышли на улицы после публикации видео, где пятеро полицейских избивали 29-летнего Николса электрошокером и дубинкой, руками и ногами по лицу. При этом задержанный не сопротивлялся.

Как сообщает NBC News, на роликах заметны агрессивные, хаотичные и временами непоследовательные требования полиции к Николсу.

Например, стражи порядка требовали от парня протянуть руки вперед, при это держа его за руки. В видео можно увидеть, что мужчина плачет и зовет мать.

Скорая помощь приехала к Николсу через 26 минут. Через три дня после избиения он скончался.

Ранее в Бразилии протестующие разгромили три правительственных здания.

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