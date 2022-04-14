В столичных парках стали сдавать грядки в аренду для выращивания овощей

Сколько придется заплатить за аренду грядки в городе и можно ли заниматься огородничеством в Москве бесплатно, рассказала « Мосленте » создательница самого большого в центре столицы огорода, директор «Зеленой школы» парка Горького Ксения Будина.

«В одних парках выращивать овощи можно бесплатно, в других — нет. В том же Парке Горького за грядку 120 на 80 сантиметров надо заплатить 6500 рублей, а за детский вариант 120 на 40 сантиметров — 4000 рублей», — пояснила специалист.

Весь собранный на арендованной площади урожай достается огородникам.

Всем участникам проекта организаторы выдают семена, но разрешают и сажать что-то по своему усмотрению. График огородных работ в парках свободный, хозяева грядок могут приезжать и ухаживать за саженцами в любое удобное время.

«Без полива и ухода растения тут не оставят. Даже если их хозяин на пару недель уехал из города, этим займутся соседи по грядкам», — уточнила директор «Зеленой школы».

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