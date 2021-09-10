10 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В суд передали дело «героинового полицейского», смотревшего за районом Алтайского края

В Алтайском крае перед судом предстанет бывший начальник отдела полиции по Залесовскому району Валерий Волков, сообщает региональная прокуратура.

Задержали начальника отдела полиции в Алтайском крае.
Задержали начальника отдела полиции в Алтайском крае.
vk.com/altaikrai.sledcom.

Напомним, Волкова задержали в декабре 2020 года — пытался сбыть почти 430 граммов героина в Заринске. В городе он проживал, а в Залесово приезжал на работу.

В прокуратуре уточнили, что обвинительное заключение утвердили не только по делу бывшего полицейского, но и в отношении его товарища.

«Бывший сотрудник полиции обвиняется в том, что в 2017 году, входя в комиссию по уничтожению вещественных доказательств по уголовным делам, совершил хищение подлежащего уничтожению вещественного доказательства — наркотического средства, которое стал хранить с целью последующего сбыта», — рассказали в ведомстве.


Во время обыска в гараже правоохранителя обнаружили приготовленные к продаже 425 граммов героина.

«Кроме того, в 2020 году совместно с подельником сбыл героин массой 13,41 грамма», — добавили в прокуратуре.

В феврале 2021 года начальника отдела полиции уволили со службы «в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел».

Бывший полицейский получил три обвинения по двум статьям, связанным с хищением наркотиков и сбытом, а его товарища обвинили в сбыте в крупном размере.

Уголовное дело направили в Заринский городской суд.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость