В суд передали дело «героинового полицейского», смотревшего за районом Алтайского края

В Алтайском крае перед судом предстанет бывший начальник отдела полиции по Залесовскому району Валерий Волков, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, Волкова задержали в декабре 2020 года — пытался сбыть почти 430 граммов героина в Заринске. В городе он проживал, а в Залесово приезжал на работу.

В прокуратуре уточнили, что обвинительное заключение утвердили не только по делу бывшего полицейского, но и в отношении его товарища.

«Бывший сотрудник полиции обвиняется в том, что в 2017 году, входя в комиссию по уничтожению вещественных доказательств по уголовным делам, совершил хищение подлежащего уничтожению вещественного доказательства — наркотического средства, которое стал хранить с целью последующего сбыта», — рассказали в ведомстве.



Во время обыска в гараже правоохранителя обнаружили приготовленные к продаже 425 граммов героина.

«Кроме того, в 2020 году совместно с подельником сбыл героин массой 13,41 грамма», — добавили в прокуратуре.

В феврале 2021 года начальника отдела полиции уволили со службы «в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел».

Бывший полицейский получил три обвинения по двум статьям, связанным с хищением наркотиков и сбытом, а его товарища обвинили в сбыте в крупном размере.

Уголовное дело направили в Заринский городской суд.