В центре Барнаула эвакуируют автомобили

Машины стояли в зоне действия знака "Остановка запрещена".
Из-за выделенных для общественного транспорта полос гости кофейни, расположенной в упомянутом здании, не могут оставлять автомобили рядом со входом.
В 2022 году разметка напротив пр. Ленина, 42 изменилась со сплошной на прерывистую. Послабление есть только на парковке для инвалидов, остальным же останавливаться запрещено.
Теперь владельцам машин-нарушителей остается лишь наблюдать, как их автомобили уезжают на штрафстоянку.
Ранее неизвестные обстреляли стекло припаркованного автомобиля в Барнауле.