В урезанном формате покажут новых «Сватов»

В седьмом сезоне сериала «Сваты» будет девять эпизодов вместо ранее планировавшихся 16, сообщает kp.ru .

Съемки нового сезона велись в течение 4 лет, премьера новых эпизодов прошла 20 декабря.

Восьмых «Сватов» после окончания седьмого сезона не будет.

Сюжет нового сезона строится вокруг приключений семьи Будько (Федор Добронравов и Татьяна Кравченко) и Ковалевых-Берковичей (Людмила Артемьева и Александр Феклистов): герои отправятся отдыхать в Белоруссию, однако поездка обернется международным скандалом, пишет Газета.Ru. После этого они отправятся в Грузию, где их ждет «череда невероятных событий».

Съемки седьмого сезона «Сватов» завершились 20 июля.

Без двух главных героев

Съемки нового сезона российского сериала «Сваты» пройдут без двух главных героев. Зрители не смогут больше увидеть родителей Ольги Николаевны, потому как игравшие их Ольга Аросева и Владимир Зельдин скончались.

Ранее главный российский «сват» рассказал о съемках сериала и почему ушел из театра сатиры.