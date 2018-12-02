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Жизнь
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В выходной день мэр Барнаула понаблюдал за уборкой города и на «троечку» оценил дороги и дворы

В субботу, 1 декабря, Сергей Дугин посмотрел за уборкой города от снега. Глава города побывал во всех пяти районах, пообщался с местными жителями и поблагодарил дворников за их работу, сообщает официальный сайт города.

Сергей Дугин осматривает город.
Сергей Дугин осматривает город.
barnaul.org

Особое внимание при проверке районов уделялось состоянию крыш и внутриворовых территорий. «Во дворе дома по пр-кту Красноармейский, 131 очищена территория, но есть вопросы по ледяным наростам, которые свешиваются прямо с козырьков подъездов», — отметили в пресс-службе мэрии.

Глава города отметил, что районным администрациям стоит через предписания и административные штрафы заставлять УК нормально работать, а не дожидаться жалоб жильцов.

В мэрии отметили, что в последние дни дорожники работают в усиленном режиме: убирают с дорог снежную кашу и предотвращают появление гололеда. В среднем на дорогах за сутки выходит до 180 единиц техники.

Сергей Дугин осматривает город.
Сергей Дугин осматривает город.
barnaul.org

Сергей Дугин:

Снега в этом году много, при этом часто случаются перепады температур. Но вся необходимая работа проводится. Дороги и дворы, которые сегодня успели посетить, находятся в удовлетворительном состоянии, есть возможность проехать транспорту, комфортно жителям. В ближайшие дни, по прогнозу без обильных осадков, постараемся по максиму вывезти собранный снег, зайти с очисткой на удаленные дороги.

Напомним, 30 ноября Дугин провел объезд города и остался недоволен качеством снегоуборочных работ. Из-за ухудшения погоды глава города поручил задействовать всю дорожную технику, чтобы до похолодания успеть убрать снежную кашу с проезжей части. При необходимости — привлечь дополнительные единицы спецтехники.

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