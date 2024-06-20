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Жизнь

В Южной Корее девочек будут отправлять в школу раньше, чтобы бороться с низкой рождаемостью

Сейчас в Корее самый низкий уровень рождаемости в мире, сообщает Men Today.

Специалисты из института государственных финансов считают, что создание разницы в возрасте между девочками и мальчиками в школе сделает их более привлекательными друг для друга к моменту заключения брака.

Изложенные идеи не понравились жителям. Такая резкая реакция со всех сторон привела к закономерному результату. Институт тут же открестился от своей идеи.

Высока вероятность, что закон принят не будет.

Ранее сообщалось о навозной войне между Северной и Южной Кореей.

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