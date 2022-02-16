16 февраля -14°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Заринске мужчина до смерти избил сожительницу за беспорядок в доме

В Алтайском крае мужчину будут судить за избиение сожительницы до разрыва селезенки, сообщает региональный СК.

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

Инцидент произошел в октябре 2021 года в Заринске.

«35-летний обвиняемый, вернувшись с работы, длительное время не мог попасть в квартиру, в связи с тем, что его сожительница спала. После того как женщина открыла дверь, мужчина, недовольный беспорядком в доме, избил ее», — рассказали в ведомстве.

Через несколько часов женщина скончалась от закрытой тупой травмы живота в виде разрыва селезенки.

Мужчина вину признал и раскаялся. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

Ранее в другом селе на Алтае мужчина пришел в дом к бывшей жене и облил ее кипящим бульоном.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость