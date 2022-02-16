В Заринске мужчина до смерти избил сожительницу за беспорядок в доме

В Алтайском крае мужчину будут судить за избиение сожительницы до разрыва селезенки, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в октябре 2021 года в Заринске.

«35-летний обвиняемый, вернувшись с работы, длительное время не мог попасть в квартиру, в связи с тем, что его сожительница спала. После того как женщина открыла дверь, мужчина, недовольный беспорядком в доме, избил ее», — рассказали в ведомстве.

Через несколько часов женщина скончалась от закрытой тупой травмы живота в виде разрыва селезенки.

Мужчина вину признал и раскаялся. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

Ранее в другом селе на Алтае мужчина пришел в дом к бывшей жене и облил ее кипящим бульоном.