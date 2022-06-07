8 июня
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Жизнь

В зданиях ПФР предложили показывать фильмы пенсионерам и выдавать им свежие газеты

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА «Новости», что в освободившихся после объединения ПФР и ФСС зданиях можно устроить досуговые центры для пенсионеров.

Здания Пенсионного фонда.
Здания Пенсионного фонда.
novate.ru

Напомним, в России появится единый Фонд пенсионного и социального страхования. Объединение функций должны завершить к 1 января 2023 года.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что освободившиеся в регионах «пенсионные дворцы» отдадут под стационары или бюро медико-социальной экспертизы.

Хамзаев отметил, что есть еще одна инициатива, которую предлагают не первый год.

«Сделать в регионах места, где бы могли проводить время наши пенсионеры. И бывшие здания ПФР как никогда лучше подходят для этих целей. Сделать для пенсионеров приятный досуг: предоставить разные активности, возможность пользоваться книгами, свежими газетами, организовать кинопоказ», — пояснил депутат.

По его мнению, в итоге получится тот социальный комфорт, который должен создаваться общими усилиями для старшего поколения.

Хамзаев подчеркнул, что планирует в ближайшее время обратиться с инициативой в правительство России.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призывал закрыть ПФР за «ошибки и дворцы».

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