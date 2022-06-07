В зданиях ПФР предложили показывать фильмы пенсионерам и выдавать им свежие газеты

Напомним, в России появится единый Фонд пенсионного и социального страхования. Объединение функций должны завершить к 1 января 2023 года.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что освободившиеся в регионах «пенсионные дворцы» отдадут под стационары или бюро медико-социальной экспертизы.
Хамзаев отметил, что есть еще одна инициатива, которую предлагают не первый год.
«Сделать в регионах места, где бы могли проводить время наши пенсионеры. И бывшие здания ПФР как никогда лучше подходят для этих целей. Сделать для пенсионеров приятный досуг: предоставить разные активности, возможность пользоваться книгами, свежими газетами, организовать кинопоказ», — пояснил депутат.
По его мнению, в итоге получится тот социальный комфорт, который должен создаваться общими усилиями для старшего поколения.
Хамзаев подчеркнул, что планирует в ближайшее время обратиться с инициативой в правительство России.
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призывал закрыть ПФР за «ошибки и дворцы».