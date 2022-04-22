«Вадим Ключник»: народные приметы 22 апреля

Народный праздник «Вадим Ключник» отмечают 22 апреля. Приметы этого дня на погоду и урожай — в нашем материале.

1. Ветер, иней или туман 22 апреля — значит, лето будет урожайным.

2. Красные облака на закате 22 апреля — к сильному ветру.

3. Одуванчики зацвели на «Вадима Ключника» — к теплой весне.

4. От дождя на воде пузыри 22 апреля — значит, непогода продлится долго.

5. Небо ясное и лазурное — жди тепла.

6. Осина обильно цветет 22 апреля — к богатому урожаю ячменя.

7. Дождь льет — тоже к хорошему урожаю.

8. Яйца в гнездах меньше обычного 22 апреля — наоборот, к скудному урожаю.

9. Кулик пролетел — значит, весна точно наступила.

10. Из березы много сока — к дождливому лету.