«Вадим Ключник»: народные приметы 22 апреля

1. Ветер, иней или туман 22 апреля — значит, лето будет урожайным.
2. Красные облака на закате 22 апреля — к сильному ветру.
3. Одуванчики зацвели на «Вадима Ключника» — к теплой весне.
4. От дождя на воде пузыри 22 апреля — значит, непогода продлится долго.
5. Небо ясное и лазурное — жди тепла.
6. Осина обильно цветет 22 апреля — к богатому урожаю ячменя.
7. Дождь льет — тоже к хорошему урожаю.
8. Яйца в гнездах меньше обычного 22 апреля — наоборот, к скудному урожаю.
9. Кулик пролетел — значит, весна точно наступила.
10. Из березы много сока — к дождливому лету.