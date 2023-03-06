Вакансия монтажника оказалась самой востребованной в Алтайском крае

В Алтайском крае в феврале работодатели чаще всего искали монтажников. Об этом стало известно из исследования « Зарплаты.ру ».

Количество вакансий по этой специальности выросло на 88% по сравнению с январем.

Второе место отдали операторам колл-центров, на них спрос вырос на 83%.

Также в Алтайском крае активно ищут электромонтажников, спрос увеличился на 71%. Бухгалтеров (64%), начальников производств (на 45%), курьеров (на 38%), официантов (на 34%) и других.

А вот администраторов магазинов или торговых залов стали искать заметно меньше — спрос упал на 47%. То же касается специалистов по кадрам (на 25%), автослесарей (на 24%), менеджеров по закупкам (23%) и дворников (на 21).

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