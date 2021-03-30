Вакцину AstraZeneca переименовали в Vaxzevria из-за смертей и негатива

Антиковидная вакцина производства англо-шведской фармкомпании AstraZeneca теперь будет называться Vaxzevria, пишет « Российская газета » со ссылкой на Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Агентство медицинской продукции Швеции отмечает, что переименование не повлечет изменения состава или свойств препарата.

«Но информация о вакцине, а также ее маркировка и упаковка теперь могут выглядеть иначе», — отмечает издание.

Переименование произошло из-за большого числа негативных отзывов о вакцине — после применения у некоторых вакцинированных возникал тромбоз.

В СМИ сообщали о случаях, когда люди умирали после первого укола вследствие множественного тромбоза, а также попадали в больницы с тромбоэмболией легочной артерии.

Некоторые страны Евросоюза приостановили использование AstraZeneca, которую также упрекали в низкой эффективности.

В Германии на складах находится 1,2 млн доз, срок годности которых истечет через несколько месяцев, однако никто не хочет прививаться этой вакциной.

При этом эксперты EMA пока не подтверждают повышение риска тромбозов в связи с применением вакцины.