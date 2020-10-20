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Жизнь

Важная бумага-1998. Алтайский лейтенант рассказал о крупнейшей катастрофе на советском космодроме

Очередная публикация в рубрике «Важная бумага» посвящена трагедии на космодроме Байконур — крупнейшей в СССР по числу жертв. Долгие годы о ней ничего не было известно. И вот в 1998 году со слов очевидца — алтайского лейтенанта Валентина Квасова — секретную страницу советского космоса приоткрыл «Свободный курс»

Байконур.
Байконур.
СС0

От ведущего рубрики «Важная бумага»

24 октября исполняется 60 лет со дня страшной аварии на стартовой площадке космодрома Байконур, где во время подготовки к пуску взорвалась межконтинентальная ракета Р-16.

22 года тому назад редактор отдела «Человек и Общество» газеты «Свободный курс» Сергей Зюзин (сейчас Сергей Анатольевич является специальным корреспондентом «Российской газеты» в Барнауле) нашел свидетеля той катастрофы, который впервые публично рассказал, что происходило до, во время и после трагедии.

Накануне страшного «юбилея», мы публикуем этот уникальный рассказ очевидца.

Леонид Вихрев, &quot;Свободный курс&quot;.
Леонид Вихрев, «Свободный курс».
ИД «Алтапресс»

«Вырос огромный огненный шар…»

25 октября 1960 года центральные газеты опубликовали официальное сообщение:

«24 октября с. г. при исполнении служебных обязанностей в результате авиационной катастрофы погиб Главный маршал артиллерии Неделин Митрофан Иванович — кандидат в члены ЦК КПСС, депутат Верховного Совета Союза ССР, заместитель министра обороны СССР, Главнокомандующий ракетными войсками. В лице М. И. Неделина советский народ и его Вооруженные Силы потеряли одного из виднейших военных деятелей и строителей Советской Армии, прославленного героя Великой Отечественной войны…».

Правду о гибели Неделина скрывали долгие годы. В официальной пропаганде не могло быть места трагедиям и неудачам, случившимся в советской космонавтике.

Маршал Неделин вместе с военным и гражданским персоналом стартовой площадки № 43 сгорели заживо в чудовищном пожаре, возникшем во время подготовки к первому пуску межконтинентальной ракеты Р-16.

Маршал Митрофан Неделин.
Маршал Митрофан Неделин.
Открытые источники.

Свидетелем самой крупной катастрофы в истории мирового ракетостроения стал барнаулец Валентин Квасов, бывший в ту пору молоденьким лейтенантом. Валентин Андреевич вспоминает:

Наша войсковая часть № 14332 на станции Тюратам Казахской железной дороги разгрузилась в начале 1960 года. В кратчайшие сроки нам предстояло провести освоение и запуск новой ракеты, разработанной в конструкторском бюро Михаила Янгеля.

Вокруг лежала великая степь. Весна там удивительная — все вокруг цветет и буйно растет. Через неделю наступает зной, все выгорает, желтеет.

Часть, в которой служил лейтенант Квасов, прибыла с Дальнего Востока. Первые месяцы ушли на адаптацию к местным условиям: после влажного морского климата сорокаградусная жара казалась невыносимой.

Но «на работу, на стартовую площадку № 43, ездили, как обычно, служба шла привычным чередом, изучали новую технику, готовились к запуску». Солдат в части было процентов пять, остальные — офицеры.

Стартовая площадка космических кораблей на Байконуре, 1960 год
Стартовая площадка космических кораблей на Байконуре, 1960 год
Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Блокпосты и пароли, спирт и водка

Жили и служили в условиях строжайшей секретности: перед тем как попасть с жилой площадки на стартовую, надо было преодолеть три контрольно-пропускных пункта. У каждого имелся пропуск на строго определенную площадку.

Были и секретные посты наблюдения, о которых офицеры только догадывались. В сети, расставленные для шпионов или диверсантов, периодически ловились военнослужащие Советской Армии, бегавшие в самоволку.

Валентин Квасов рассказывает:

Жизнь есть жизнь. День рождения у кого или просто праздник, а где спиртное взять? Если что-то надо было купить в магазине, ездили аж в Кызыл-Орду. «Самовольщиков» ловили, сажали на гауптвахту (которая после пекла стартовой площадки казалась поощрением. — Прим. «СК»). Комендант гауптвахты на наших глазах либо разбивал бутылку, либо выливал ее содержимое… Казахи, которые поначалу по-русски десяти слов не знали, смекнули, что на этом деле можно «бизнес делать». Закупали водку, прятали у себя в юртах и зазывали жаждущих.

«Сухой закон», объявленный на полигоне, оказался совершеннейшей фикцией, поскольку в деле были сотни тонн отличнейшего спирта," - пишет Ярослав Голованов в своей книге «Королев: факты и мифы».

Спирт.
Спирт.
Олег Богданов

Цистерны со спиртом были на пломбах, но, как известно, голь на выдумки горазда: на заливке хитрые стартовики могли так положить шланг, что в нем всегда оставалось полведра «огненной жидкости».

Некоторые детали и трубопроводы ракет перед запуском требовалось обезжиривать, после чего спирт полагалось выливать — но это ж святотатство для русского человека!

Тогда по приказу разгневанного начальства офицеры стали лично контролировать уничтожение спирта: солдат на их глазах выливал ведро спирта прямо в песок. Вечером от личного состава все равно разило!

Разгадка открылась внезапно: один из офицеров провалился ногой в ведро, закопанное в пустыне и прикрытое чистой портянкой. В него-то солдаты с притворной скорбью выливали спирт.

Портянки.
Портянки.
открытые источники

Ошибка оператора

Словом, все шло привычным чередом, пока не наступило 24 октября. Запуск Р-16 был назначен на 19.00. В нем должны были участвовать гражданский персонал из КБ Янгеля и военный расчет, которому предстояло научиться у штатских всем необходимым операциям.

Остальной личный состав, в том числе боевой расчет № 2, куда входил старший техник Квасов, должен был находиться в безопасном месте.

«Мы расположились в километре от стартовой площадки за большим песчаным барханом. Каких-то дурных предчувствий у нас не было».

Катастрофа случилась за 15 минут до старта. Один из операторов не выполнил инструкцию предполетной проверки — самопроизвольное включение второй ступени привело к взрыву и мгновенному пожару.

Трагедия на Байконуре 24 октября 1960 года.
Трагедия на Байконуре 24 октября 1960 года.
Открытые источники

Вспоминает Валентин Квасов:

Вырос огромный огненный шар. А ракета оставалась на месте. И мы поняли тогда, что произошло непредвиденное.

Позднее выяснится, что вместе с главкомом ракетных войск Неделиным погибли заместитель Янгеля Л. Берлин, главный конструктор систем управления Б. Коноплев, испытатель Е. Осташов и другие.

Разные источники указывают различное число заживо сгоревших, Ярослав Голованов говорит о 59 погибших. По другим исследованиям — 91 человек. Квасов уверен, что число жертв превысило сотню.

Неделин остался сидеть на стульчике

В зону катастрофы Квасов попал, когда уже стемнело.

На стартовой площадке все расплавилось и выгорело дотла, сохранилась только осветительная мачта, стоявшая в стороне. От ракеты уцелели лишь тугоплавкие двигатели. В воздухе стоял густой смрад.

Стали идентифицировать погибших. У многих горевших хватило сил добежать с бетона на песок, по которому они ползли в предсмертной агонии, оставляя за собой черный след.

Обугленные трупы опознавали по звездам на погонах, ключам, часам… Всю ночь искали останки Неделина, демонстративно отказавшегося загодя укрыться в бункере и сидевшего на стульчике недалеко от ракеты.

Кстати, буквально за минуту до взрыва Михаил Янгель отошел от ракеты покурить — и Никита Хрущев с присущей ему бестактностью спросит Михаила Кузьмича по телефону: «А вы почему не погибли?».

Как будто продолжал действовать знаменитый сталинский приказ времен Великой Отечественной: «Ни шагу назад!».

Никита Хрущев
Никита Хрущев
24smi.org

Из воспоминаний Валентина Квасова:

В части было объявлено казарменное положение, площадку охраняли так, что муха бы не пролетела: а вдруг это был теракт?! Вскоре из Москвы прибыла государственная комиссия под председательством Леонида Брежнева. Нам, пережившим весь этот ужас, хотелось пообщаться с ним лично, поделиться увиденным, узнать о дальнейшей судьбе части… Несмотря на трагедию, встречали Леонида Ильича с большой помпезностью. Мы договорились с одной из официанток, чтобы она передала Брежневу во время трапезы письмо с просьбой о встрече. Леонид Ильич письмо прочитал, но встретиться не пожелал. Мы даже не поверили сначала — решили, что официантка побоялась отдать конверт.

Закопали на берегу реки

А дальше началась официальная ложь. Каково было свидетелям катастрофы читать в газетах и слушать в эфире (некоторые офицеры в нарушении всех требований и инсртукций держали у себя приемники) вранье про смерть маршала Неделина, про то, что кремация его тела состоялась в ночь на 27 октября?

Вражьи голоса, хорошо слышимые в офицерские радиоприемники, уже на следующий день очень подробно рассказали о случившейся трагедии. «Кремация состоялась на 43-й площадке, а не в Москве," - с грустью уточняет Квасов.

Памятник маршалу Неделину.
Памятник маршалу Неделину.
Открытые источники.

Ну, ладно, прах маршала хотя бы похоронили с почестями, некролог написали. Помимо официальных казенных слов — «пламенный патриот нашей Родины», «верный сын Коммунистической партии» и прочих штампов, известен отзыв Сергея Павловича Королева о Неделине: «Это большая удача, что в период разработки и реализации грандиозного проекта по созданию первых баллистических ракет вместе со мной находился эрудированный во всех отношениях, умный военачальник, понимающий тонкости науки и техники. С ним приятно было работать, вести беседу и даже спорить».

Говорят, Митрофан Иванович был лучшим главкомом ракетных войск за всю их историю… Но ведь о десятках других погибших не обмолвились тогда ни словом, закопали в братской могиле на чужой земле, на берегу реки Сырдарьи — будто и не было их.

Внештатная ситуация

Ровно через два месяца после катастрофы лейтенант Квасов был уволен в запас — полным ходом шло сокращение армии, объявленное Хрущевым. Новый год Валентин Андреевич встречал на родине — в селе Усть-Калманка Алтайского края. Часть, где он служил, вскоре расформировали.

Но судьба свела Квасова с ракетами еще раз: во Владивостоке Валентин Андреевич работал на заводе, связанном с «оборонкой», — делали боеголовки для знаменитых зенитных ракет так называемого комплекса, ставших во Вьетнаме бедствием для экипажей американских «летающих крепостей» В-52…

Первые советские космонавты Павел Попович, Герман Титов, Андриян Николаев, Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Валерий Быковский и Никита Хрущев на трибуне Мавзолея
Первые советские космонавты Павел Попович, Герман Титов, Андриян Николаев, Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Валерий Быковский и Никита Хрущев на трибуне Мавзолея
Михаил Трахман/МАММ/МДФ/russfoto

Я встретился с вами не для того, чтобы о себе напомнить. Мол, был очевидцем такого события. Мне до сих пор за погибших ребят обидно. 12 апреля, когда празднуется День космонавтики, надо вспоминать не только о героях и успехах, но и воздавать почести погибшим на этом пути… С тех пор прошло уже 38 лет, 20 из них я не имел право рассказывать об увиденном даже близким родственникам, так как давал несколько подписок о сохранении государственной и военной тайн.

«Тюратамский ад» заронил в душу Квасова первые сомнения: если власть беспардонно врет и так наплевательски относится к людям, живым и мертвым, имеет ли она право на существование?

Плотная завеса секретности, долгие годы окружавшая нашу космонавтику, скрывала от соотечественников (но не от Запада!) не только аварию с запуском Р-16. Оказывается, на волосок от смерти был Алексей Леонов. После своего знаменитого выхода в открытый космос он никак не мог вернуться в корабль — из-за непредвиденной деформации скафандра. Да мало ли их было — «нештатных ситуаций», замалчивание которых восполнялось невероятными слухами и домыслами?!

Недавно модный постперестроечный писатель Александр Бушков со слов одного своего знакомого написал о событии, якобы случившемся осенью 1961 года в глухом уголке Татарской АССР: «Однажды в степи грянуло, да так, что все в округе решили, будто неугомонный Никита Сергеевич развязал-таки третью мировую войну».

Отчаянные головы, наведавшиеся в район взрыва, будто нашли там три белых гермошлема с надписями «СССР», странные сапожки и еще что-то. Писатель задается вопросом: учитывая ожесточенную «космическую гонку» между СССР и США и длинную (в целый год) паузу перед запуском «Востока-3», пилотируемого Николаевым, правомерно ли предположить, что «волюнтарист» Хрущев, вдохновленный первыми успехами Гагарина и Титова, распорядился о запуске многоместного корабля с тремя космонавтами на борту?

Бред, конечно, красивая выдумка, но повод для ее появления вполне обоснованный.

Сергей Зюзин

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