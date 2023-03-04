Вдова Олега Табакова объяснила, почему не сработалась с Машковым

Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина объяснила, почему не сработалась с новым худруком тетра Владимиром Машковым, пишет kp.ru.

Актриса не присутствовавшая на дне рождения Театра Табакова. По словам актрисы, она там редко сейчас бывает. Подписчики Зудиной решили, что ее не пригласили в театр на праздник потому, что не сработались.

На что актриса ответила, что они с Машковым вместе не работали вообще.

После смерти Табакова у Зудиной не вышло ни одной премьеры в «Табакерке». Сейчас в репертуаре театра нет ни одного спектакля с ее участием, указывает Газета.Ru.

Ранее вдова Олега Табакова предстала в белой рубашке на голое тело. Фанаты восхитились стройными ногами актрисы и ее эффектным внешним видом.