4 марта
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Жизнь

Вдова Олега Табакова объяснила, почему не сработалась с Машковым

Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина объяснила, почему не сработалась с новым худруком тетра Владимиром Машковым, пишет kp.ru.

Олег Табаков.
Олег Табаков.
ru.wikipedia.org.

Актриса не присутствовавшая на дне рождения Театра Табакова. По словам актрисы, она там редко сейчас бывает. Подписчики Зудиной решили, что ее не пригласили в театр на праздник потому, что не сработались.

На что актриса ответила, что они с Машковым вместе не работали вообще.

После смерти Табакова у Зудиной не вышло ни одной премьеры в «Табакерке». Сейчас в репертуаре театра нет ни одного спектакля с ее участием, указывает Газета.Ru.

Ранее вдова Олега Табакова предстала в белой рубашке на голое тело. Фанаты восхитились стройными ногами актрисы и ее эффектным внешним видом.

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