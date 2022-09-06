В Москве появились улицы имени Гайдая, Раневской, Табакова и Бондарчука

В Москве в честь известных актеров назвали 9 улиц. Улицы будут носить имена Андрея Миронова, Иннокентия Смоктуновского, Олега Янковского, Евгения Евстигнеева, Анатолия Папанова, Олега Табакова, Алексея Баталова, Фаины Раневской и Василия Ланового.
Кроме того, еще две улицы получили имена знаменитых режиссеров — Леонида Гайдая и Сергея Бондарчука.
«Кинематографический» квартал расположился недалеко от Мосфильмовской улицы. На ней располагается киностудия «Мосфильм».
Названия улицы получили после голосования жителей Москвы в проекте «Активный гражданин».