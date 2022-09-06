7 сентября
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Жизнь

В Москве появились улицы имени Гайдая, Раневской, Табакова и Бондарчука

В московском районе Раменки появилось 11 улиц, которые названы в честь деятелей советского кинематографа. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

Олег Табаков.
Олег Табаков.
ru.wikipedia.org.

В Москве в честь известных актеров назвали 9 улиц. Улицы будут носить имена Андрея Миронова, Иннокентия Смоктуновского, Олега Янковского, Евгения Евстигнеева, Анатолия Папанова, Олега Табакова, Алексея Баталова, Фаины Раневской и Василия Ланового.

Кроме того, еще две улицы получили имена знаменитых режиссеров — Леонида Гайдая и Сергея Бондарчука.

«Кинематографический» квартал расположился недалеко от Мосфильмовской улицы. На ней располагается киностудия «Мосфильм».

Названия улицы получили после голосования жителей Москвы в проекте «Активный гражданин».

Ранее состоялся актёрский дебют блогера Дани Милохина.

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