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Жизнь

Ведущий Первого канала назвал «бесправными терпилами» полицейских в США

Ведущий Первого канала Кирилл Клейменов назвал американских полицейских терпилами, намекнув на нестабильную обстановку в США в последние недели.

Кирилл Клейменов, телеведущий Первого канала.
Кирилл Клейменов, телеведущий Первого канала.
кадр из видео.

Примечательно, что такие слова прозвучали в подводке к новости о том, что пострадавшие при стрельбе в Москве полицейские представлены к медалям.

Напомним, инцидент произошел 15 июня, когда 24-летний таксист начал стрелять по правоохранителям, остановившим авто за нарушение ПДД.

Клейменов, видимо, решил, что поступок российских полицейских наиболее выгодно смотрится на сравнении по типу «а вот у них».


Телеведущий подчеркнул, что «наши» в отличие от американских коллег обезвреживают преступников без риска, «и ничего им за это не будет, кроме наград и почестей».

«Как я уже говорил накануне, у нас здесь не Америка. У нас полицейские не бесправные терпилы, у нас полицейские — герои», — заявил в эфире Клейменов.

Накануне Первый канал вместо финальных титров к фильму «Брат-2» показал погромы в США, а после оправдывался тем, что это были не титры, а начало выпуска новостей.

Напомним, ранее на Сахалине передали в суд уголовное дело в отношении бойцов Росгвардии, которые ногами пинали мужчину и грозили подкинуть рыбу браконьерскую, если он пожалуется.

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