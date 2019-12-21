Великая барнаульская стена: театральный критик Глеб Ситковской дал оценку местным театрам

Известный театральный критик Глеб Ситковский посетил Барнаул. Пять дней специально набранную группу из студентов и школьников он учил, как написать рецензию на спектакль, которую будут читать. В интервью altapress.ru Ситковский рассказал, как работает «московский пылесос», дал оценку алтайским театрам и объяснил, что нужно, чтобы стать хорошим критиком.

Нефтяная вышка выгоднее

— Расскажите о профессии театрального критика. Где этому можно научиться?

— Театроведческих факультетов в России практически нет. Профессии учат в ГИТИСе и Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге. Они конкурируют друг с другом, но у них разный подход. По окончании одного из заведений в дипломе указывается специальность — «театровед».

— Насколько профессия успешна в плане заработка?

— Это очень больной вопрос. А вот если учишься на актера, ты как вообще живешь: хорошо или плохо? Неизвестно, потому что здесь кому-то везет, а кому-то нет.

В любом случае даже самые успешные театральные критики живут, так скажем, средне, потому что прожить только на гонорары от рецензий невозможно. Кто-то параллельно находит себя в других сферах деятельности.

Это не та профессия, в которой будешь получать миллионы. Нефтяную вышку иметь намного выгоднее.

Лаборатория театральной критики Фото: Мария Лобастова

— Где публикуются театральные критики?

— Есть специализированные театральные издания, которые существуют еще с советских времен: журнал «Театр», газета «Экран и сцена», «Петербургский театральный журнал». Но обычный зритель и читатель не нацелен на то, чтобы идти куда-то в специализированные издания, ему просто нужно понять, что происходит.

Для этих целей предназначены традиционные отделы культуры в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». И еще есть досуговые издания, такие как «Афиша» и «Ваш досуг».

В регионах ситуация гораздо сложнее. Проблема здесь в том, что профессия предполагает знание более-менее всего, что происходит не только в своем городе, но и в стране и мире. Когда ты театральный критик, то лучше жить в большом городе. Но этого все равно недостаточно.

Даже если у человека прекрасное образование, оно со временем устаревает. Нужно ездить и просвещаться. Как ты можешь жить, называть себя критиком и не видеть того, что поставил, например, Серебренников или Бутусов?

Профессия смелых

— Можно ли назвать профессию опасной? Доходило ли дело до дерзких ответов на вашу критику?

— Разумеется, всегда кто-то остается недоволен. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Иногда совершенно невинные вещи могут вызвать ярость. Но тут все дело в адекватности людей. Лично меня не пускают в один из московских театров уже около 20 лет.

Лаборатория театральной критики Фото: Мария Лобастова Лаборатория театральной критики Фото: Мария Лобастова Лаборатория театральной критики Фото: Мария Лобастова

Все-таки ты должен быть смелым. Если даже хорошо образован и литературно одарен, но боишься о чем-то говорить, то лучше сразу уходить из профессии.

— Есть ли в этом ремесле место для объективности или это дело вкусовщины?

— В искусстве есть определенные объективные ценности — это аксиома. Оно развивается, меняется, отражает нашу жизнь. Задача критика — находить и предъявлять аргументы, доказывающие, что в постановке профессионально, а что нет. Что имеет отношение к действительности, а что безнадежно устарело.

Нормально, если один профессионал может не согласиться с тем, что написал другой. Но все равно в целом критика всегда находила и адекватно отражала веяния времени и какие-то приметы стиля той или иной эпохи. Поэтому в большинстве случаев споры не возникают.

— В чем разница между отзывом и критической статьей? Где начинается профессионализм в критике?

— Во-первых, нет никакой правоты критика или правоты зрителя. Зритель прав точно так же, как и критик. Если это действительно настоящее искусство, то эти два мнения совпадают.

Лаборатория театральной критики Фото: Мария Лобастова

Во-вторых, в отзыве зритель не всегда может сформулировать, почему ему понравилось. Критик же с большим культурным багажом, большей насмотренностью и знанием истории постановки той или иной пьесы найдет более внятные аргументы.

Театры — не пельмени

— Где самые лучшие театры в России?

— А где самые лучшие пельмени? Здесь нельзя сказать точно.

Так устроена реальность, что Москва работает как пылесос — вытягивает из регионов талантливых людей. И это нормально. Но это не дает повода говорить, что Москва «самая-самая», а регионы обречены. Нет. Есть много маленьких городов, где очень интересно развиваются театры.

Вот, например, город Лесосибирск, который расположен где-то посередине тайги в Красноярском крае. Там есть прекрасный театр «Поиск», который в прошлом году получил «Золотую маску». Местный режиссер Олег Липовецкий поставил прекрасный спектакль «Мертвые души». Поэтому нельзя точно сказать, что в маленьком городе все плохо.

Глеб Ситковский Фото: Мария Лобастова

— Иногда впечатление о театре складывается не от постановки , а от алкоголя в буфете. Как сделать так , чтобы внимание сосредоточилось на первом?

— Тогда лучше пойти в бар. Там с этим дело еще лучше.

— Как часто вы уходите со спектаклей , не досмотрев их до конца?

— Бывает иногда. Но я никогда не уходил со спектакля, если должен был про него писать или отозваться. Когда такой цели нет, то я имею полное право, как и все зрители, сделать выбор ногами. Потому что встречаются ужасные спектакли, совершенно непрофессиональные.

Зрители. СС0

— Есть большие города , с большими театрами и деньгами , а есть маленькие города , с маленькими театрами и не всегда с деньгами. Но они выстреливают. Насколько часто это происходит или деньги решают все?

— Деньги решают что-то, но не все. Здесь дело абсолютно не в них. Опять же напомню про бедный и несчастный Лесосибирск. Там даже фойе и буфета нет, но талантливые люди добились высоких результатов даже в таких условиях.

Герметичность — это зло

— Можете дать оценку алтайским театрам?

— Алтайские театры сейчас, как мне кажется, переживают не самые лучшие времена. Тут стоит вопрос: вписан ли ты в большую картину, которая происходит в стране? Беда барнаульских театров в том, что они остались на обочине. Что-то происходит, но это «что-то» свое, и нет попыток вписаться в общую картину.

«Бойцовский клуб» в МТА. Анна Зайкова.

Какие-то вещи, конечно, стали меняться, но хочется видеть ваш край на известных фестивалях, чтобы больше выезжали на гастроли, приглашали актеров и режиссеров к себе, участвовали в мастер-классах, смотрели видеолектории и т. д. Если этого не происходит, то все мертвеет на глазах.

Не надо думать о том, чтобы просто заполнить залы и развлекать зрителей, не говоря с ними о серьезном. Эта логика порочна. Она проработает некоторое время, а потом зрительская аудитория будет вымываться, стареть, на ее место не придет молодая публика, потому что неинтересно.

Если не пытаться говорить с молодежью о ее проблемах, если не звать молодых режиссеров ставить — ничего хорошего это не сулит.

Я рад, что МТА позвал Максима Соколова, который поставил два спектакля: «Бойцовский клуб» и Wonder boy. Необычный материал, который барнаульская публика не видела никогда. И это современный театральный язык. Хотелось бы, чтобы таких случаев стало больше.

Wonder boy , спектакль МТА culture22.ru

— Что нужно алтайским театрам , чтобы снова получить «Золотую маску»?

— Быть живыми и современными, а также звать режиссеров из больших городов. Не замыкаться в себе, так как есть чувство, что существует некая великая барнаульская стена, которая отделяет город от общей театральной картины.

К сожалению, такая ситуация не только в Барнауле, а во многих регионах страны. Любая герметичность — это зло. Любая открытость — это добро.

Глеб Ситковский Фото: Мария Лобастова