Великая барнаульская стена: театральный критик Глеб Ситковской дал оценку местным театрам

Нефтяная вышка выгоднее
— Расскажите о профессии театрального критика. Где этому можно научиться?
— Театроведческих факультетов в России практически нет. Профессии учат в ГИТИСе и Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге. Они конкурируют друг с другом, но у них разный подход. По окончании одного из заведений в дипломе указывается специальность — «театровед».
— Насколько профессия успешна в плане заработка?
— Это очень больной вопрос. А вот если учишься на актера, ты как вообще живешь: хорошо или плохо? Неизвестно, потому что здесь кому-то везет, а кому-то нет.
В любом случае даже самые успешные театральные критики живут, так скажем, средне, потому что прожить только на гонорары от рецензий невозможно. Кто-то параллельно находит себя в других сферах деятельности.
Это не та профессия, в которой будешь получать миллионы. Нефтяную вышку иметь намного выгоднее.
— Где публикуются театральные критики?
— Есть специализированные театральные издания, которые существуют еще с советских времен: журнал «Театр», газета «Экран и сцена», «Петербургский театральный журнал». Но обычный зритель и читатель не нацелен на то, чтобы идти куда-то в специализированные издания, ему просто нужно понять, что происходит.
Для этих целей предназначены традиционные отделы культуры в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». И еще есть досуговые издания, такие как «Афиша» и «Ваш досуг».
В регионах ситуация гораздо сложнее. Проблема здесь в том, что профессия предполагает знание более-менее всего, что происходит не только в своем городе, но и в стране и мире. Когда ты театральный критик, то лучше жить в большом городе. Но этого все равно недостаточно.
Даже если у человека прекрасное образование, оно со временем устаревает. Нужно ездить и просвещаться. Как ты можешь жить, называть себя критиком и не видеть того, что поставил, например, Серебренников или Бутусов?
Профессия смелых
— Можно ли назвать профессию опасной? Доходило ли дело до дерзких ответов на вашу критику?
— Разумеется, всегда кто-то остается недоволен. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Иногда совершенно невинные вещи могут вызвать ярость. Но тут все дело в адекватности людей. Лично меня не пускают в один из московских театров уже около 20 лет.
Все-таки ты должен быть смелым. Если даже хорошо образован и литературно одарен, но боишься о чем-то говорить, то лучше сразу уходить из профессии.
— Есть ли в этом ремесле место для объективности или это дело вкусовщины?
— В искусстве есть определенные объективные ценности — это аксиома. Оно развивается, меняется, отражает нашу жизнь. Задача критика — находить и предъявлять аргументы, доказывающие, что в постановке профессионально, а что нет. Что имеет отношение к действительности, а что безнадежно устарело.
Нормально, если один профессионал может не согласиться с тем, что написал другой. Но все равно в целом критика всегда находила и адекватно отражала веяния времени и какие-то приметы стиля той или иной эпохи. Поэтому в большинстве случаев споры не возникают.
— В чем разница между отзывом и критической статьей? Где начинается профессионализм в критике?
— Во-первых, нет никакой правоты критика или правоты зрителя. Зритель прав точно так же, как и критик. Если это действительно настоящее искусство, то эти два мнения совпадают.
Во-вторых, в отзыве зритель не всегда может сформулировать, почему ему понравилось. Критик же с большим культурным багажом, большей насмотренностью и знанием истории постановки той или иной пьесы найдет более внятные аргументы.
Театры — не пельмени
— Где самые лучшие театры в России?
— А где самые лучшие пельмени? Здесь нельзя сказать точно.
Так устроена реальность, что Москва работает как пылесос — вытягивает из регионов талантливых людей. И это нормально. Но это не дает повода говорить, что Москва «самая-самая», а регионы обречены. Нет. Есть много маленьких городов, где очень интересно развиваются театры.
Вот, например, город Лесосибирск, который расположен где-то посередине тайги в Красноярском крае. Там есть прекрасный театр «Поиск», который в прошлом году получил «Золотую маску». Местный режиссер Олег Липовецкий поставил прекрасный спектакль «Мертвые души». Поэтому нельзя точно сказать, что в маленьком городе все плохо.
— Иногда впечатление о театре складывается не от постановки, а от алкоголя в буфете. Как сделать так, чтобы внимание сосредоточилось на первом?
— Тогда лучше пойти в бар. Там с этим дело еще лучше.
— Как часто вы уходите со спектаклей, не досмотрев их до конца?
— Бывает иногда. Но я никогда не уходил со спектакля, если должен был про него писать или отозваться. Когда такой цели нет, то я имею полное право, как и все зрители, сделать выбор ногами. Потому что встречаются ужасные спектакли, совершенно непрофессиональные.
— Есть большие города, с большими театрами и деньгами, а есть маленькие города, с маленькими театрами и не всегда с деньгами. Но они выстреливают. Насколько часто это происходит или деньги решают все?
— Деньги решают что-то, но не все. Здесь дело абсолютно не в них. Опять же напомню про бедный и несчастный Лесосибирск. Там даже фойе и буфета нет, но талантливые люди добились высоких результатов даже в таких условиях.
Герметичность — это зло
— Можете дать оценку алтайским театрам?
— Алтайские театры сейчас, как мне кажется, переживают не самые лучшие времена. Тут стоит вопрос: вписан ли ты в большую картину, которая происходит в стране? Беда барнаульских театров в том, что они остались на обочине. Что-то происходит, но это «что-то» свое, и нет попыток вписаться в общую картину.
Какие-то вещи, конечно, стали меняться, но хочется видеть ваш край на известных фестивалях, чтобы больше выезжали на гастроли, приглашали актеров и режиссеров к себе, участвовали в мастер-классах, смотрели видеолектории и т. д. Если этого не происходит, то все мертвеет на глазах.
Не надо думать о том, чтобы просто заполнить залы и развлекать зрителей, не говоря с ними о серьезном. Эта логика порочна. Она проработает некоторое время, а потом зрительская аудитория будет вымываться, стареть, на ее место не придет молодая публика, потому что неинтересно.
Если не пытаться говорить с молодежью о ее проблемах, если не звать молодых режиссеров ставить — ничего хорошего это не сулит.
Я рад, что МТА позвал Максима Соколова, который поставил два спектакля: «Бойцовский клуб» и Wonder boy. Необычный материал, который барнаульская публика не видела никогда. И это современный театральный язык. Хотелось бы, чтобы таких случаев стало больше.
— Что нужно алтайским театрам, чтобы снова получить «Золотую маску»?
— Быть живыми и современными, а также звать режиссеров из больших городов. Не замыкаться в себе, так как есть чувство, что существует некая великая барнаульская стена, которая отделяет город от общей театральной картины.
К сожалению, такая ситуация не только в Барнауле, а во многих регионах страны. Любая герметичность — это зло. Любая открытость — это добро.
Досье
Глеб Ситковский — российский театральный критик, основатель проекта «Школа театрального блогера», член комиссии по театроведению и критике. Является автором более 1500 материалов. Публиковался в различных изданиях, таких как «Ведомости», «Газета», «Независимая газета», парижская Liberation, журнал «Театр», интернет-портал Colta.ru.
Входит в жюри и экспертные советы многих театральных фестивалей и премий, например «Золотая маска», «Сезон Станиславского».