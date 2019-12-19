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В Барнауле торжественно закрыли Год театра

В Барнауле прошла торжественная церемония закрытия Года театра в России. На сцене МТА выступили все шесть профессиональных театров края.

Закрытие Года театра в МТА.
Закрытие Года театра в МТА.
Анна Зайкова.

Всего в театрах края в 2019 году прошли 38 премьерных спектаклей. Организаторы посчитали, что за год артисты «прожили» на сценах более 500 тыс. театральных минут.

Губернатор Виктор Томенко раздал звания «Заслуженный артист Алтайского края». Его получили артисты театра драмы Галина Зорина и Антон Кирков, главный режиссер Бийского городского драматического театра Михаил Вороновский, артист балета ансамбля русского танца «Огоньки» Александр Штребель.

Звание «Заслуженный работник культуры Алтайского края» дали директору Барнаульской детской музыкальной школы № 5 Ларисе Калининой и ведущему методисту Алтайского государственного Дома народного творчества отдела народного творчества Елене Копниновой.

Директора театра драмы Любовь Березину и артистку Молодежного театра Алтая Любовь Хотиеву наградили медалью Алтайского края «За заслуги перед обществом».

Премию имени Валерия Золотухина получили артистка музыкального театра Юлия Башкатова, артистка Бийского драматического театра Анастасия Осинцева, артист МТА Андрей Потереба, артистка краевого театра драмы Анастасия Южакова, а также студенты института культуры Кристина Василенко, Антонина Олесик и Александра Стрижова.

Символ года театра алтайский министр культуры Елена Безрукова вручила директору музея истории культуры, литературы и искусства Алтая Игорю Короткову на вечное хранение.

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