Про недорослей и самоубийц: лучшие спектакли в Алтайском крае в 2019 году

Сегодня, 17 декабря в Молодежном театре Алтая пройдет торжественная церемония закрытия Года театра. Вечером актеры всех театров соберутся вместе на одной сцене, и зрителям обещают чудесное представление. А пока altapress.ru вспоминает лучшие спектакли года, которые стоит посмотреть в Барнауле, если еще их не видели.

Самоубийца

27 марта театр драмы представил пьесу Николая Эрдмана «Самоубийца» в постановке саратовского режиссера Алексея Логачева. Это первое обращение к творчеству драматурга на барнаульской сцене.

Созданная в 1928 году, пьеса сразу же попала в разряд запрещенных к постановке. Впервые ее увидели московские зрители лишь в 1982 году. Логачев давно мечтал поставить пьесу, поскольку считает ее одной из лучших. Режиссер определил жанр не просто как комедию, а как «шепот общественности».

Спектакль «Самоубийца». altdrama.ru.

Алексей Логачев,

режиссер:

Подсекальников — обычный, ничем не примечательный человек. Нечаянно оказавшись перед непосильным для него вопросом «во имя чего умереть?», он вдруг осознает, что человеческая жизнь и есть самая большая ценность. У Эрдмана это одновременно очень смешно и грустно.

В тандеме с режиссером работали художник-постановщик Ольга Колесникова (Саратов), оформившая до этого «Зойкину квартиру», и художник по свету из Санкт-Петербурга Денис Солнцев («Укрощение строптивой»).

И разыгрались же в поле кони…

6 сентября на сцене театра драмы прошла премьера спектакля Максима Астафьева по рассказам Василия Шукшина «И разыгрались же в поле кони…»

Это истории об обычных людях, которых можно встретить и в столичном городе, и в российской глубинке. Но каждый герой — целый мир, со своими радостями и болями, с собственным представлением о справедливости и гармонии.

Попадая в разные жизненные ситуации, герои часто совершают нелепые, парадоксальные поступки. Иногда это вызывает смех, иногда удивляет, восхищает, вызывает сострадание.

Репетиции спектакля «И разыгрались же кони в поле…». Театр драмы.

Над постановкой работали художник-сценограф и художник по костюмам Анастасия Котова, художник по свету Денис Солнцев, хореограф Александр Пучков, художник видео-арт Сергей Поздеев.

Максим Астафьев,

режиссер:

В Шукшине есть дух. Вертикаль. Любовь. Вера. Боль. Работа. Такая, знаете, работа сердца. Читаешь его книги, смотришь фильмы и вольно-невольно, но начинает отзываться и работать твое сердце тоже. Включается в жизнь, начинает реагировать, то заболит, то засмеется. Думаю, что мы все нуждаемся в выстраивании некой духовной магистрали. Наш спектакль — это размышление о том, на что опереться, когда все так непросто. Поиск того, во что верить.

Капитанская дочка

Уникальный исторический спектакль 13 сентября представил музыкальный театр. Мюзикл «Капитанская дочка» — масштабная и эксклюзивная постановка, которая удивляет массовостью и зрелищностью.

Мюзикл написан специально для Музыкального театра. Автор либретто — Карен Кавалерян, а музыки — Евгений Загот. Оба москвичи. «Капитанскую дочку» театр выбрал в честь юбилея Александра Пушкина, который отмечают в этом году.

Мюзикл «капитанская дочка». Анна Зайкова.

В постановке много «красок эпохи», художник создал более 100 эскизов костюмов. Этот спектакль — настоящее визуальное наслаждение. А благодаря хормейстеру Наталье Шабалиной гости театра снова услышали живые стереоэффекты: одна часть хора работает на сцене, а вторая за кулисами, создавая объемный звук.

Режиссером стал Константин Яковлев, а режиссером по пластике — Татьяна Безменова. Художник — Елена Турчанинова. Дирижер — Денис Немирович-Данченко.

Любовь и голуби

В музыкальном театре настоятельно просили не сравнивать эту постановку со знаменитым фильмом и воспринимать ее как отдельное произведение, однако параллелей все равно не избежать. 11 октября здесь представили мюзикл «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина.

Отличие барнаульского спектакля — музыка, специально написанная для постановки Андреем Семеновым на стихи Сергея Плотова. «Очень светлая и добрая музыка, — сказала режиссер Татьяна Столбовская. — Какая-то она, знаете, из детства».

Спектакль «Любовь и голуби». Музыкальный театр.

В пьесе Гуркина достаточно сцен, которые не вошли в фильм, а многие были вырезаны уже после монтажа. Так что зритель увидит в спектакле много нового.

Хронометраж киноленты составляет чуть больше 1 часа 40 минут. Постановка Музыкального театра занимает 2:30.

Главных героев играют любимчики барнаульской публики Дмитрий Иванов (Вася), Ирина Басманова (Надя), Виктория Гальцева и Татьяна Ремизова (Раиса Захаровна).

Мой папа — Питер Пэн

Постановку Молодежного театра Алтая «Мой папа — Питер Пэн» можно считать настоящим прорывом в театральной жизни города и края по многим причинам. Премьера прошла 19 октября.

Автором спектакля стал польский режиссер Бениамин Коц. Он и его команда постановщиков, кажется, планировали полностью лишить зрителя чувства реальности. И им это удалось.

Спектакль «Мой папа — Питер Пэн» в МТА. Анна Зайкова.

В пьесе Керен Климовски Папа рассказывает Сыну, что он и есть Питер Пэн — мальчик, который умеет летать и творить всякие другие чудесные вещи, у него есть волшебная пыльца, и летающий камень, и лекарство от страха. Просто папа так и остался ребенком, который ввязывается в сомнительные происшествия и забывает забрать сына из школы.

Мальчишка верит отцу, ведь детей не заботят бытовые проблемы, для счастья им нужна вера в чудеса. А вот Маме нужен новый диван.

Мир спектакля расположился прямо посреди сценической начинки в виде стоек, лестниц и перегородок. Художник Алексей Силаев ночевал в театре, чтобы успеть сделать все декорации. Здесь есть огромная раковина для мытья посуды, сломанный диван, зеркальный шкаф, зонтики и игрушки, малюсенький дверной проем, упавший вверх люстрой потолок.

Спектакль «Мой папа — Питер Пэн» в МТА. Анна Зайкова.

Многочисленных искажений реальности в декорациях режиссеру оказалось недостаточно. Чтобы сделать путешествие в детство рассказчика еще более ощутимым, он посадил зрителей на движущийся круг сцены.

На нем зритель «едет» сквозь весь спектакль, оказываясь то в доме, то в школе, то на городской площади.

Безумный день , или Женитьба Фигаро

12 апреля в МТА впервые сыграли пьесу Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Постановщикам удалось сдуть пыль с произведения 235-летней давности. Спектакль поставила режиссер Татьяна Безменова в компании с художником-постановщиком Еленой Турчаниновой и художником по свету Еленой Алексеевой.

Домоуправитель графа Альмавивы, отчаянный плут Фигаро хочет жениться на служанке Сюзанне. Сам Альмавива, охладевший за годы супружества к Графине, тоже увлечен Сюзанной. Графиня в свою очередь крутит шашни с пажом Керубино. А коварный старый доктор Бартоло и его домоуправительница Марселина мечтают отомстить всем влюбленным.

Спектакль «Безумный день , или Женитьба Фигаро». Анна Зайкова.

Все это закручивается в потрясающий микс из свадеб и судов, ревности и любви, интриг и разоблачений с чудесной историей похищения и усыновления. Там где одни зрители просто улыбаются, другие хохочут до слез.

У героев невероятные образы. Все от ботинок до причесок горит оранжевым, красным, фиолетовым и зеленым, и все это кружится по сцене, создавая калейдоскопические эффекты в духе бертоновской Страны Чудес.

Приключение Буратино

15 сентября в театре кукол «Сказка» показали спектакль «Приключение Буратино». Знаменитую историю о деревянном мальчике и волшебном ключике поставил московский режиссер Валерий Баджи. Он известен барнаульской публике по спектаклям «Винни-Пух» и «Алиса в стране чудес».

Декорации и эскизы кукол создала питерский художник Ирина Хмарук. В оформлении спектакля она использовала много деревянных конструкций. Всего в постановке задействованы пять точек действия, причем две их них находятся максимально высоко, почти под потолком сцены.

«Приключения Буратино» в театре кукол «Сказка» Театр кукол «Сказка»

В «Буратино» актеры играют куклами разных систем — перчаточными и планшетными, что делает их особенно «живыми» и подвижными. Актеры работают в «черном кабинете» (максимально черном костюме, который позволяет «сливаться» с темным фоном сцены) и в живом плане — так, Карабаса-Барабаса исполнил артист Александр Сизиков, Дуремара — Петр Кобзев, папу Карло — Дмитрий Капустин.

Недоросль

Пьесу Дениса Фонвизина ненавидят все школьники: сложный язык 18 века, морализаторский тон, неторопливое повествование — словом, скукотища. Но питерскому режиссеру Светлане Дорожко удалось разбить устоявшиеся мнения об этой классике. В ее «Недоросле» вскрывается множество невидимых смыслов, которые интересно смаковать не только детям, но и родителям. Премьера прошла 26 сентября.

Спектакль «Недоросль» в театре кукол «Сказка» театр кукол «Сказка»

Режиссер нашла для трехсотлетней пьесы новое звучание не только в переносном, но и в прямом смысле: в спектакле звучат аранжировки песен Кипелова и Газманова, групп «Ногу свело», «Гражданская оборона», «Наутилус». Персонажи даже танцуют под песню «Серебро» «Мама Люба, давай-давай!». При этом музыка придает не столько современности, сколько юмора.

После постановки будет полезно вновь перечитать «Недоросля». С новым пониманием первоисточника.