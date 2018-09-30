Вера, Надежда, Любовь 2018: что нельзя делать 30 сентября

Вера, Надежда, Любовь и мать их София — православный праздник 30 сентября 2018 года. Он посвящен раннехристианским святым мученицам. Altapress.ru рассказывает об истории и народных традициях праздника, что нельзя делать в этот день и у всех ли женщин с именами Вера, Надежда, Любовь и София день ангела (именины) 30 сентября.

Вера , Надежда , Любовь 2018: история

По церковному вероучению, во 2 веке в Риме жила благочестивая семья: вдова София (в переводе ее имя означает «премудрость») и ее дочери Пистис (Вера), Элпис (Надежда) и Агапе (Любовь). Они были христианками и не скрывали этого, сообщает журнал «Фома».

За свою веру Вера, Надежда и Любовь приняли мученическую смерть. Им было по 12, 10 и 9 лет. Их мать София видела мучения и смерть своих дочерей. Она похоронила их и через несколько дней умерла на могиле девочек.

30 сентября в православной церкви установлен день памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В праздник верующие стараются сходить на службу в храм, исповедаться и причаститься.

День Веры , Надежды , Любови и матери их Софии: народные традиции

Праздник Веры, Надежды и Любови на Руси называли вселенскими бабьими именинами. С праздником поздравляли всех женщин, а не только тех, кто носил эти имена. В этот праздник хвалили материнскую мудрость и женские добродетели — веру, надежду и любовь, сообщает Calend.ru. Вселенские бабьи именины праздновали три дня.

Православная церковь. Храм СС0

Что нельзя делать в день Веры , Надежды , Любви-2018?

В православный праздник Вера , Надежда , Любовь и мать их София не стоит сквернословить , завидовать , ругаться с окружающими.

Надежда Любовь и мать их София не стоит сквернословить завидовать ругаться с окружающими. Существует миф , что в православные праздники нельзя работать. Это не так. Рекомендуется посвятить этот день посещению храма и общению с близкими , но если такой возможности нет , осуждать никто не будет.

что в православные праздники нельзя работать. Это не так. Рекомендуется посвятить этот день посещению храма и общению с близкими но если такой возможности нет осуждать никто не будет. Не нужно увлекаться народными поверьями и приметами.

Нельзя проводить магические обряды и ритуалы: в православной церкви к этому относятся резко отрицательно.

Не стоит злоупотреблять спиртными напитками.

Церковь. Девочка. Крещение СС0

30 сентября именины у всех людей с именами Вера , Надежда , Любовь и София?

Нет, не обязательно. Есть еще несколько святых с такими именами, и их память празднуют в другие дни.

Как узнать дату своих именин?

Есть несколько способов определить, когда у вас именины (день ангела):