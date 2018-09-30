Вера, Надежда, Любовь 2018: что нельзя делать 30 сентября

Вера, Надежда, Любовь 2018: история
По церковному вероучению, во 2 веке в Риме жила благочестивая семья: вдова София (в переводе ее имя означает «премудрость») и ее дочери Пистис (Вера), Элпис (Надежда) и Агапе (Любовь). Они были христианками и не скрывали этого, сообщает журнал «Фома».
За свою веру Вера, Надежда и Любовь приняли мученическую смерть. Им было по 12, 10 и 9 лет. Их мать София видела мучения и смерть своих дочерей. Она похоронила их и через несколько дней умерла на могиле девочек.
30 сентября в православной церкви установлен день памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В праздник верующие стараются сходить на службу в храм, исповедаться и причаститься.
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: народные традиции
Праздник Веры, Надежды и Любови на Руси называли вселенскими бабьими именинами. С праздником поздравляли всех женщин, а не только тех, кто носил эти имена. В этот праздник хвалили материнскую мудрость и женские добродетели — веру, надежду и любовь, сообщает Calend.ru. Вселенские бабьи именины праздновали три дня.
Что нельзя делать в день Веры, Надежды, Любви-2018?
- В православный праздник Вера, Надежда, Любовь и мать их София не стоит сквернословить, завидовать, ругаться с окружающими.
- Существует миф, что в православные праздники нельзя работать. Это не так. Рекомендуется посвятить этот день посещению храма и общению с близкими, но если такой возможности нет, осуждать никто не будет.
- Не нужно увлекаться народными поверьями и приметами.
- Нельзя проводить магические обряды и ритуалы: в православной церкви к этому относятся резко отрицательно.
- Не стоит злоупотреблять спиртными напитками.
30 сентября именины у всех людей с именами Вера, Надежда, Любовь и София?
Нет, не обязательно. Есть еще несколько святых с такими именами, и их память празднуют в другие дни.
Как узнать дату своих именин?
Есть несколько способов определить, когда у вас именины (день ангела):
- Выбрать, какой из соименных святых вам близок;
- Посмотреть в календаре, выбрать ближайший ко дню рождения день памяти святого и считать его своим покровителем, сообщает pravmir.ru.