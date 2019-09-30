Вера, Надежда, Любовь и мать их София — православный праздник, который отмечают 30 сентября 2019 года. Он посвящен раннехристианским святым мученицам. Рассказываем об истории и традициях праздника, а также что нельзя делать на Веру, Надежду, Любовь 2019.

Вера , Надежда , Любовь 2019

Согласно церковному учению, во 2 веке в Риме жила благочестивая семья: вдова София (в переводе ее имя означает «премудрость») и ее дочери Пистис (Вера), Элпис (Надежда) и Агапе (Любовь). Они были христианками и не скрывали этого.

За свою веру Вера, Надежда и Любовь приняли мученическую смерть. Им было по 12, 10 и 9 лет. Их мать София видела мучения и смерть своих дочерей. Она похоронила их и через несколько дней умерла на могиле девочек.

30 сентября в православной церкви установлен день памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В праздник верующие стараются сходить на службу в храм, исповедаться и причаститься.

Праздник Веры, Надежды и Любови на Руси называли вселенскими бабьими именинами. С праздником поздравляли всех женщин, а не только тех, кто носил эти имена. В этот праздник хвалили материнскую мудрость и женские добродетели — веру, надежду и любовь.

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Вера , Надежда , Любовь 2019: что нельзя делать в праздник

Особенных церковных запретов, связанных с праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, нет.

30 сентября, как и в любой другой день, нежелательно ругаться, ссориться с окружающими и завидовать.

Не стоит злоупотреблять алкоголем.

Нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом, увлекаться приметами. Православная церковь относится к этим занятиям негативно вне зависимости от праздников и дней недели.