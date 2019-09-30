Вера, Надежда, Любовь 2019
Согласно церковному учению, во 2 веке в Риме жила благочестивая семья: вдова София (в переводе ее имя означает «премудрость») и ее дочери Пистис (Вера), Элпис (Надежда) и Агапе (Любовь). Они были христианками и не скрывали этого.
За свою веру Вера, Надежда и Любовь приняли мученическую смерть. Им было по 12, 10 и 9 лет. Их мать София видела мучения и смерть своих дочерей. Она похоронила их и через несколько дней умерла на могиле девочек.
30 сентября в православной церкви установлен день памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В праздник верующие стараются сходить на службу в храм, исповедаться и причаститься.
Праздник Веры, Надежды и Любови на Руси называли вселенскими бабьими именинами. С праздником поздравляли всех женщин, а не только тех, кто носил эти имена. В этот праздник хвалили материнскую мудрость и женские добродетели — веру, надежду и любовь.
Вера, Надежда, Любовь 2019: что нельзя делать в праздник
Особенных церковных запретов, связанных с праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, нет.
30 сентября, как и в любой другой день, нежелательно ругаться, ссориться с окружающими и завидовать.
Не стоит злоупотреблять алкоголем.
Нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом, увлекаться приметами. Православная церковь относится к этим занятиям негативно вне зависимости от праздников и дней недели.