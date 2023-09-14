Капитальный ремонт дороги продолжается на улице Гридасова в Барнауле в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»., сообщили в пресс-центре городской администрации.

Верхний слой асфальта укладывают на улице Гридасова в Барнауле в рамках нацпроекта.

Работы на объекте проводят специалисты подрядной организации МБУ «Автодорстрой». Напомним, что ремонт на улице Гридасова ведется на участке от улицы Малахова до улицы Власихинской.

Накануне рабочая бригада приступила к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Завершить укладку асфальта планируется до конца текущей недели.

Верхний слой асфальта укладывают на улице Гридасова в Барнауле в рамках нацпроекта. Фото предоставлено пресс-службой Администрации Барнаула.

К ремонту улицы Гридасова приступили в конце мая, на протяжении всего лета работы ведутся беспрерывно. Мы планомерно идем к завершению, на объекте уже выполнено устройство тротуаров и проведен ремонт горловин сантехнических колодцев и колодцев связи. Кроме того, восстановлена сеть ливневой канализации, построен дополнительный тротуар от дома №163 до дома №169Б по улице Малахова, — отметил руководитель МБУ «Автодорстрой» Виктор Райко.

Что касается финала предусмотренных контрактом работ, то как уточняют в администрации краевой столицы, на улице Гридасова будет обустроена искусственная дорожная неровность, установлены новые знаки, нанесена разметка и выполнено озеленение.

Весь этот спектр работ планируется выполнить до конца сентября. Общая площадь ремонта улицы составит около 16 тысяч квадратных метров.

Верхний слой асфальта укладывают на улице Гридасова в Барнауле в рамках нацпроекта. Фото предоставлено пресс-службой Администрации Барнаула.