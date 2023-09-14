Верхний слой асфальта укладывают на улице Гридасова в Барнауле в рамках нацпроекта.

Работы на объекте проводят специалисты подрядной организации МБУ «Автодорстрой». Напомним, что ремонт на улице Гридасова ведется на участке от улицы Малахова до улицы Власихинской.
Накануне рабочая бригада приступила к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Завершить укладку асфальта планируется до конца текущей недели.
К ремонту улицы Гридасова приступили в конце мая, на протяжении всего лета работы ведутся беспрерывно. Мы планомерно идем к завершению, на объекте уже выполнено устройство тротуаров и проведен ремонт горловин сантехнических колодцев и колодцев связи. Кроме того, восстановлена сеть ливневой канализации, построен дополнительный тротуар от дома №163 до дома №169Б по улице Малахова, — отметил руководитель МБУ «Автодорстрой» Виктор Райко.
Что касается финала предусмотренных контрактом работ, то как уточняют в администрации краевой столицы, на улице Гридасова будет обустроена искусственная дорожная неровность, установлены новые знаки, нанесена разметка и выполнено озеленение.
Весь этот спектр работ планируется выполнить до конца сентября. Общая площадь ремонта улицы составит около 16 тысяч квадратных метров.
Как неоднократно сообщал altapress.ru, всего в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году на территории регионального центра отремонтируют 12 дорожных участков, пять из которых уже введены в эксплуатацию.
Важно отметить, что накануне специалисты подрядной организации приступили к строительству дороги по улице 65 лет Победы (от Сергея Семенова до Павловского тракта).
Общий объем средств, выделенный на этот год по нацпроекту, составляет более 916 млн рублей.
Всего за шесть лет в Барнауле по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» сделано более 190 дорожных объектов, 188 из которых — отремонтированы, четыре построены и три реконструированы.