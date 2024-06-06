Верховный суд Республики Алтай принял решение изменить приговор, вынесенный ранее в отношении бывшего главы Турочакского района Виктора Осипова. Условное осуждение было отменено, и теперь ему назначены принудительные работы, сообщает «Новости Горного Алтая».

Помимо этого, решение суда, оправдывающее Осипова по эпизоду о незаконном предоставлении земельного участка в селе Артыбаш, было отменено. Этот эпизод будет повторно рассмотрен судом, как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Ранее Осипову было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком также в 4 года. Кроме того, ему запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 3 лет.

Напомним, что Осипова признали виновным в превышении должностных полномочий. Будучи главой Турочакского сельского поселения в 2016 году, он знал, что земельный участок площадью 2 957 кв. м находится в рекреационной зоне и является территорией общего пользования, а значит, не может быть передан гражданам. Однако Осипов дал указание подготовить документы, которые позволили произвести отчуждение этого участка. Аналогичным образом он передал своим знакомым еще несколько земельных участков, которые также не могли быть переданы гражданам.

Верховный суд республики изменил приговор по представлению прокурора. Условное осуждение отменено, а лишение свободы заменено на принудительные работы сроком 4 года. Осужденный будет отдавать 10% своей зарплаты государству и отбывать наказание в специальном учреждении. Также ему запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение трех лет.

Кроме того, суд отменил оправдательный приговор за незаконное предоставление земельного участка в селе Артыбаш. Дело направлено на новое рассмотрение.

Ранее сообщалось, что бывший глава алтайского района пойдет под суд за раздачу земли знакомым.

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