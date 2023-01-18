Вернуться к нормальной жизни. Как бийское предприятие помогает людям с ограниченными способностями социализироваться и зарабатывать

Уже девятый десяток лет в Бийске работает уникальное предприятие — БМП «Росток». Более половины трудового коллектива этой компании составляют люди с ограниченными способностями.
— Миссия нашего социального бизнеса заключается в трудоустройстве людей с инвалидностью по зрению и других категорий. Чтобы люди понимали, что они не изгои общества — они могут работать и нормально существовать — говорит генеральный директор компании «Росток» Никита Астанин.
На сегодняшний день предприятие «Росток» выпускает швейную продукцию: комплекты постельного белья, матрасы, подушки для ульев, пододеяльники, простыни, брезентовые шторы, рукавицы, подушки, а также занимаются производством спецодежды на заказ.
Предприятие чутко реагирует на потребности общества. Так, в прошлом году здесь освоили производство спальных мешков по ГОСТу. К слову, несколько спальных мешков компания передала городской администрации в качестве гуманитарной помощи для мобилизованных.
— У меня родители — оба имеют инвалидность по зрению. Поэтому я с детства понимаю, в чем суть этих проблем. Наше предприятие позволяет таким людям прийти на работу, социализироваться, участвовать в жизни коллектива. — отмечает Астанин.
Предприятие может гордиться спортивной и культурной жизнью. По словам Никиты Астанина, на базе предприятия работают различные кружки, хор, специализированная библиотека, а в спортивном зале стоит теннис для слепых.
— Наше предприятие позволяет вернуться к нормальной жизни, общаться и зарабатывать. — говорит руководитель БМП «Росток».
Справка о конкурсе
Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса проектов социального предпринимательства «Лучший социальный проект года — 2022» стали шесть алтайских компаний. Теперь им выпала честь представлять Алтайский край на федеральном уровне.
Региональным оператором конкурса выступает Центр инноваций социальной сферы Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства.
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