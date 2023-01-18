Вернуться к нормальной жизни. Как бийское предприятие помогает людям с ограниченными способностями социализироваться и зарабатывать

В конце минувшего года в Барнауле подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект — 2022» . Лучшим проектом социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально-активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении стало Бийское многопрофильное предприятие «Росток» .

Уже девятый десяток лет в Бийске работает уникальное предприятие — БМП «Росток». Более половины трудового коллектива этой компании составляют люди с ограниченными способностями.

— Миссия нашего социального бизнеса заключается в трудоустройстве людей с инвалидностью по зрению и других категорий. Чтобы люди понимали, что они не изгои общества — они могут работать и нормально существовать — говорит генеральный директор компании «Росток» Никита Астанин.

На сегодняшний день предприятие «Росток» выпускает швейную продукцию: комплекты постельного белья, матрасы, подушки для ульев, пододеяльники, простыни, брезентовые шторы, рукавицы, подушки, а также занимаются производством спецодежды на заказ.

Предприятие чутко реагирует на потребности общества. Так, в прошлом году здесь освоили производство спальных мешков по ГОСТу. К слову, несколько спальных мешков компания передала городской администрации в качестве гуманитарной помощи для мобилизованных.

— У меня родители — оба имеют инвалидность по зрению. Поэтому я с детства понимаю, в чем суть этих проблем. Наше предприятие позволяет таким людям прийти на работу, социализироваться, участвовать в жизни коллектива. — отмечает Астанин.

Предприятие может гордиться спортивной и культурной жизнью. По словам Никиты Астанина, на базе предприятия работают различные кружки, хор, специализированная библиотека, а в спортивном зале стоит теннис для слепых.

— Наше предприятие позволяет вернуться к нормальной жизни, общаться и зарабатывать. — говорит руководитель БМП «Росток».