Веселые похождения и загадочные приключения. 5 остросюжетных новогодних мультфильмов

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«Чуча»

Режиссер: Гарри Бардин, 1999.

За окном сугробы, а в уютном доме тепло и празднично: наряжена елка, накрыт стол, еще чуть-чуть — и начнется застолье. Предстоящий вечер особенно важен для маленького мальчика, который ждет на Новый год волшебные подарки. Все бы ничего, но гости преподносят ему только плюшевых медведей. И вот игрушки загадочным образом оживают.