Веселые похождения и загадочные приключения. 5 остросюжетных новогодних мультфильмов

Режиссер: Ярроу Чейни, 2018.
История разворачивается в городе Ктограде. Его причудливые жители готовятся отмечать Рождество: кто-кто занят подарками, кто-то гуляет на улице, и только зеленый Гринч ненавидит праздники.
Ранним утром Гринча будет назойливый будильник — и сильно раздраженный герой, едва раскрыв глаза, зовет пса Макса. Ведь у питомца всегда хорошее настроение! Но не тут-то было…
Режиссер: Гарри Бардин, 1999.
За окном сугробы, а в уютном доме тепло и празднично: наряжена елка, накрыт стол, еще чуть-чуть — и начнется застолье. Предстоящий вечер особенно важен для маленького мальчика, который ждет на Новый год волшебные подарки. Все бы ничего, но гости преподносят ему только плюшевых медведей. И вот игрушки загадочным образом оживают.
Режиссер: Ира Карпелан, 2017.
Муми-тролли встречают прекрасную снежную зиму, которая преподносит много приятных сюрпризов. Одному из сказочных существ нужно хорошенько подготовиться к встрече с почетным гостем — Рождеством. Нет времени для зимней спячки — пора украшать елку и упаковывать подарки. Так что муми-тролль погружается в суету, которая не обходится без таинственных приключений.
Режиссер: Роберт Земекис, 2009.
Угрюмый и вечно злой старик Эбенезер Скрудж ненавидит Рождество и все, что с ним связано. В его мире существуют только угрюмые серые будни, деньги и попытки заработать. Но однажды, в канун праздника, Скрудж вспоминает о детстве и прекрасной девушке, которую он потерял из-за скупости. Взгляды на жизнь резко меняются.
Режиссер: Леон Джусен, 2013.
Эльф Бернард очень мил, весел и… Несерьезен. Ему придется измениться потому, что впереди потрясающее и опасное приключение: кто-то собирается похитить Санту и его волшебные сани, в которых можно перемещаться в разные эпохи. Только вот без Санты Новый год не наступит…