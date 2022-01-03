3 января -7°C
﻿
Жизнь

Веселые похождения и загадочные приключения. 5 остросюжетных новогодних мультфильмов

Altapress.ru сделал подборку захватывающих новогодних мультфильмов. Об опасных рождественских приключениях, спасении Санты и необычных праздничных сюрпризах.

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
СС0
1
«Гринч»

Режиссер: Ярроу Чейни, 2018.

История разворачивается в городе Ктограде. Его причудливые жители готовятся отмечать Рождество: кто-кто занят подарками, кто-то гуляет на улице, и только зеленый Гринч ненавидит праздники.
Ранним утром Гринча будет назойливый будильник — и сильно раздраженный герой, едва раскрыв глаза, зовет пса Макса. Ведь у питомца всегда хорошее настроение! Но не тут-то было…

Гринч
Гринч
СС0
2
«Чуча»

Режиссер: Гарри Бардин, 1999.

За окном сугробы, а в уютном доме тепло и празднично: наряжена елка, накрыт стол, еще чуть-чуть — и начнется застолье. Предстоящий вечер особенно важен для маленького мальчика, который ждет на Новый год волшебные подарки. Все бы ничего, но гости преподносят ему только плюшевых медведей. И вот игрушки загадочным образом оживают.

Телевизор
Телевизор
фото из открытых источников
3
«Муми-тролли и зимняя сказка»

Режиссер: Ира Карпелан, 2017.

Муми-тролли встречают прекрасную снежную зиму, которая преподносит много приятных сюрпризов. Одному из сказочных существ нужно хорошенько подготовиться к встрече с почетным гостем — Рождеством. Нет времени для зимней спячки — пора украшать елку и упаковывать подарки. Так что муми-тролль погружается в суету, которая не обходится без таинственных приключений.

Попкорн. Елка. Новый год.
Попкорн. Елка. Новый год.
СС0
4
«Рождественская история»

Режиссер: Роберт Земекис, 2009.

Угрюмый и вечно злой старик Эбенезер Скрудж ненавидит Рождество и все, что с ним связано. В его мире существуют только угрюмые серые будни, деньги и попытки заработать. Но однажды, в канун праздника, Скрудж вспоминает о детстве и прекрасной девушке, которую он потерял из-за скупости. Взгляды на жизнь резко меняются.

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
СС0
5
«Спасти Санту»

Режиссер: Леон Джусен, 2013.

Эльф Бернард очень мил, весел и… Несерьезен. Ему придется измениться потому, что впереди потрясающее и опасное приключение: кто-то собирается похитить Санту и его волшебные сани, в которых можно перемещаться в разные эпохи. Только вот без Санты Новый год не наступит…

Новый год. Новогодняя елка.
Новый год. Новогодняя елка.
СС0
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость