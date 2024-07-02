Ветераны Алейска получили бытовую технику от депутата АКЗС

Память о ветеранах и забота о них имеют огромное значение для нашего общества. Эти люди отдали свои силы и здоровье ради мира и будущего, которое мы сегодня имеем. Забота о ветеранах не только помогает улучшить их повседневную жизнь, но и демонстрирует, что их подвиги не забыты. Важно поддерживать связь с ними и оказывать помощь, когда это необходимо.

По информации полученной от местного отделения ВОД «Волонтеры Победы» города Алейска ветераны Великой Отечественной войны и узница концлагерей получили необходимую бытовую технику в подарок от депутата Алтайского Заксобрания.

Наша команда совместно с волонтерами Алейска постоянно работает с ветеранами: находится на связи, передает необходимые вещи, подарки, узнает, есть ли какие-то пожелания. Мы всегда оперативно реагируем, если кому-то из ветеранов что-то нужно, и стараемся как можно быстрее помочь, — рассказал Максим Банных.

По словам депутата, ветераны — люди с уникальной закалкой: «Всегда поражаюсь их смелости, мужеству и внутренней силе, которые они пронесли через всю жизнь».

Среди получивших помощь ветеранов — Иван Александрович Жданов, участник Курской битвы, которому в июле исполняется 100 лет. Он получил микроволновую печь. Ветерану Александру Ефимовичу Арцеву передали пылесос, блендер, мультиварку и электроплиту с духовным шкафом. Узница концлагерей Наталья Ивановна Свиридова получила стиральную машинку-автомат. Кроме того, всем ветеранам были вручены продуктовые наборы.

Бытовая техника в подарок ветеранам Алейска. Фото: Максим Платонов. Бытовая техника в подарок ветеранам Алейска. Фото: Максим Платонов. Бытовая техника в подарок ветеранам Алейска. Фото: Максим Платонов. Бытовая техника в подарок ветеранам Алейска. Фото: Максим Платонов.

Вся техника приобретена по заявкам от самих фронтовиков: в мае «Волонтеры Победы» Алейска собрали заявки и передали их депутату. Этот жест внимания и заботы стал важным событием для ветеранов, которые несмотря на преклонный возраст сохраняют бодрость духа и позитив.

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