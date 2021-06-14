«Ветераны России» хотят отправить на принудительные работы Киркорова, Моргенштерна и Даню Милохина

Общественная организация «Ветераны России» направила запрос в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет РФ, в котором предложила привлечь к ответственности основных скандалистов прошедшей премии «Муз ТВ».

В заявлении общественников сказано, что блогеры и артисты ради хайпа уже переходят все границы моральных и этических норм. При этом ведут себя вседозволено и безнаказано.

Вручение премии «Муз ТВ», по словам ветеранов, стало финальной точкой морального разложения псевдокультурной части общества.

Общественники отмечают, что попавшие в телевизионный эфир скандальные сцены и взаимные оскорбления должны быть тщатеьно проанализированы в Генпрокуратуре и СК РФ.

В качестве воспитательных мер ветераны предложили отправить на принудительные работы Филиппа Киркорова, Даву, Моргенштерна и Даню Милохина. Причина — нарушения ст 5 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Также письмо направлено в Московский патриархат с просьбой дать официальную оценку состоявшейся премии.

Напомним, что Филипп Киркоров приехал на премию «Муз ТВ» в компании популярного блогера Давы и полуголых мужчин, чем вызвал большой резонанс. После этого он поругался в социальных сетях с продюсером певицы Светланы Лободы.

Некто Даня Милохин на церемонии «Муз-ТВ». Instagram

Моргенштерн на этой же премии поссорился с певцом Александром Реввой из-за присуждения номинации «Исполнитель года»,

Но еще больше отличился юный Даня Милохин. Блогер и тик-токер, выбранный недавно новым лицом Сбера. Он пришел на церемонию вручения премий «Муз-ТВ» в полуплатье.