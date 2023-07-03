3 июля
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Жизнь

Вы придете в себя. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Неделя творчества. Направьте всю энергию не на разборки в отношениях , а на создание прекрасного. Не важно чем вы занимаетесь: строите дома или шьете одежду. Творите красоту или осваивайте новые навыки. Важные социальные решения не принимайте», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru.

Праздник, счастье. Нейросеть.
Праздник, счастье. Нейросеть.
altapress.ru.

Овны, изучайте что-то иностранное, необычное. С середины недели будете чувствовать себя значительно лучше. Ваша энергия к вам вернется. На следующей неделе снова будете «летать».

Тельцы, воздержитесь от принятия поспешных решений в отношениях. Не будьте жестокими, резкими в речи и поступках. Интоксикации избегайте.

Близнецы к концу недели придут в себя. Пейте больше воды. Защитите себя от прямых лучей солнца. Берегите кожу, лицо, зрение. В отношениях со второй половинкой больше молчите и слушайте, чем говорите.

Раки, ваши намерения по поводу отношений должны быть красивыми. В противном случае можете неблагоприятно повлиять на свою репутацию. Не торопитесь, сомнений может быть много.

Львы, планируйте свое обучение, образование. Любые новые навыки вам будут по плечу. Даже если никогда этим раньше не занимались и хотите освоить что-то с нуля.

Девы, наводите порядок в своем образе жизни. Улучшайте рабочий процесс. Вам не будет равных в вашем деле. Можете управлять другими, заключать сделки, находить нужных людей.

Измена. Ревность. Ссора.
Измена. Ревность. Ссора.
Открытые источники в Интернете


Весы, на рабочем месте не выясняйте отношения. Учитесь, повышайте квалификацию. Вторая половинка поможет осуществить ваши желания, мечты.

Скорпионы, на неделе вы почувствуете себя гораздо лучше, активнее. Захочется снова вкладываться в свое дело. Про внутренний покой, равновесие не забывайте. Это в приоритете.

Стрельцы, оставьте детей в покое. Вам сложно сейчас увидеть себя со стороны и сделать правильные инвестиции. Переключите внимание на те проекты, которые давно ждут реализации.

Козероги, не напирайте своими речами на вторую половину. Вы тоже можете ошибаться. Вам никто ничего не должен. И у вас могут быть большие иллюзии по поводу того, что вы много отдаете.

Водолеи, почувствуете в себе силы браться за любое дело. Раскрывайте свои таланты. Но без фанатизма и ущерба для здоровья. На давление от второй половины реагируйте спокойно.

Рыбы, не ищите счастья в излишествах. Учитесь расслабляться здоровыми способами. Борьба и конкуренция испортит отношения, лишит вас спокойствия. Не боритесь, соглашайтесь.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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