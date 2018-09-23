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Выброс пепла из вулкана на Курильских островах попал на видео

23 сентября на вулкане Эбеко зафиксирован выброс пепла, сообщают Вести.Ru. Вулкан расположен на острове Парамушир, входящем в состав Большой Курильской гряды. Очевидцы засняли пепловый выброс на видео.

Пепловый выброс вулкана Эбеко
Пепловый выброс вулкана Эбеко
Скрин с видео

Облако пепла поднялось на высоту 3,5 километра, а шлейф, образовавшийся в результате выброса, распространился на 5 километров от вулкана, сообщает ГУ МЧС РФ по Сахалинской области. Угрозы для жизни населения в ближайших населенных пунктах нет.

Ранее altapress.ru писал о том, что исследователи из МГУ обнаружили на Ямале первый на Земле ледяной вулкан. Воронка более 20 метров в диаметре оказалась следствием процесса, который ученые назвали «криовулканизмом». Ледяной вулкан возник из высохшего озера в тундре. Дно озера начало промерзать сверху вниз, верхний слой грунта образовал ледяную крышку, под которой скопился углекислый газ.

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