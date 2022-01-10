Выходные закончились. ТОП-10 советов, как взбодриться после новогодних праздников

10 января — начало первой рабочей недели нового года. Как избавиться от хандры и взбодриться после праздников — в подборке советов altapress.ru.

1. Выпейте чашку кофе или любимого чая. Это придаст сил и поможет настроиться на трудовые будни.

2. Перед началом работы сделайте небольшую пробежку (вокруг дома, по стадиону или, к примеру, в парке). Кроме того, можно встать пораньше и сделать зарядку.

3. Откажитесь от жирной и тяжелой пищи. От нее, заметили исследователи, сильнее клонит в сон.

4. Послушайте музыку или сделайте перерыв на интересную книгу. В первый рабочий день рекомендуется ненадолго отвлекаться, чтобы избежать эмоционального выгорания.

Музыка , наушники. CC0

5. Сделайте себе подарок: купите новую кофту, забавные носки или шоколадку. Словом, «продлите» Новый год и ощущение праздника.

6. Не засиживайтесь в офисе допоздна. Лучше прогуляйтесь на свежем воздухе и хорошо выспитесь.

7. После работы сходите в гости к друзьям или родным.

8. Начните первую рабочую неделю с перемен: сделайте новую прическу или смените стиль в одежде. Постарайтесь не печалиться и не скучать по прошедшим выходным.

Рисунок. Рисование. СС0

9. Порисуйте или займитесь рукоделием. Это поможет успокоить нервы и взбодриться.

10. Вечером сходите в театр или кино.