Вихри солнечного ветра обрушили на Землю мощную магнитную бурю

Некоторые ощутили дискомфорт еще 26 сентября.
Многие люди жалуются на слабость и головную боль. Начиная с 27 сентября и заканчивая 30 числом, Землю накроет сильнейшее геомагнитное поле, сообщают эксперты Физического института Академии Наук, пишет «МК».
Тяжелее всего придется 28 сентября, когда активность вырастет до 5 из 9 возможных показателей.
Ученые объясняют это явление тем, что планета проходит через густой поток солнечного ветра. Для его преодоления потребуется около 2−3 суток, прогнозируют специалисты.
Здоровье
В этот период метеозависимые люди будут жаловаться:
- на быструю усталость;
- на высокую раздражительность;
- на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
- на ухудшение самочувствия;
- на подавленность и даже депрессивное настроение.
Гипертоники почувствуют скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления.
В эти дни рекомендуется избегать стрессовых ситуаций, пить больше травяных настоек и чаев.
Мобильная связь
Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами, провоцировать незначительные сбои в работе электронных устройств.