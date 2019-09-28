Вихри солнечного ветра обрушили на Землю мощную магнитную бурю

К Земле устремятся вихри сильного солнечного ветра. Магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.

Некоторые ощутили дискомфорт еще 26 сентября.

Многие люди жалуются на слабость и головную боль. Начиная с 27 сентября и заканчивая 30 числом, Землю накроет сильнейшее геомагнитное поле, сообщают эксперты Физического института Академии Наук, пишет «МК».

Тяжелее всего придется 28 сентября, когда активность вырастет до 5 из 9 возможных показателей.

Ученые объясняют это явление тем, что планета проходит через густой поток солнечного ветра. Для его преодоления потребуется около 2−3 суток, прогнозируют специалисты.

Здоровье

В этот период метеозависимые люди будут жаловаться:

на быструю усталость;

на высокую раздражительность;

на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;

на ухудшение самочувствия;

на подавленность и даже депрессивное настроение.

Гипертоники почувствуют скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления.

В эти дни рекомендуется избегать стрессовых ситуаций, пить больше травяных настоек и чаев.

Мобильная связь

Могут возникнуть перебои с мобильной связью, телевизионными трансляциями. Магнитные бури могут оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами, провоцировать незначительные сбои в работе электронных устройств.