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22 апреля

Виктор Томенко 23 апреля может усилить режим самоизоляции в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ближайшее время усилит режим самоизоляции в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает Telegram-канал «Ленина, 59».

Виктор Томенко на сессии АКЗС
Виктор Томенко на сессии АКЗС
Анна Зайкова

Отмечается, что новый указ направлен на дальнейшие меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия жителей края.

«Документом существенно усиливаются ограничительные меры, в том числе по въезду в Алтайский край любым видом транспорта», — уточнили в сообщении.

При этом утверждается, что изначально документ готовился к публикации 22 апреля. Однако позже стало известно, что указ дорабатывают и планируют к подписанию 23 апреля.

Ранее Томенко объяснил, при каких обстоятельствах в Алтайском крае могут ужесточить режим самоизоляции.

Напомним, в последний раз Томенко обновил указ о самоизоляции 6 апреля, добавив некоторые дополнения. В частности, документ уточнил, можно ли ходить в гости.

Сегодня барнаульцы заметили в городе машину, которая транслировала на всю улицу просьбу и «не покидать свои дома и квартиры», и «помочь пожилым родсвенникам с закупкой продуктов». Видео опубликовали в интернет-сообществе «Барнаул 22».

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