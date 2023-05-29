29 мая
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Жизнь

Виктор Томенко принял участие в форуме «Алтай. Территория развития»

Губернатор принял участие в 15-м Форуме «Алтай. Территория развития». Его участники получат гранты до 1 млн рублей.

Виктор Томенко принял участие в форуме «Алтай. Территория развития».
Виктор Томенко принял участие в форуме «Алтай. Территория развития».
Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в образовательном форуме «Алтай. Территория развития». В этом году он проходит в 15-й раз. Участие в нем принимают представители 66 регионов России и девяти стран.

Главная задача Форума – побудить молодежь реализовывать себя в Алтайском крае.

Проблема оттока инициативной талантливой молодежи остро стоит в Алтайском крае. Виктор Томенко подчеркнул, что важно создавать для молодых людей возможность реализовывать себя в Алтайском крае. Проведение Форума служит в том числе и этой цели. Таких мероприятий должно быть больше.

Один из способов оставить молодежь в Алтайском крае – поддержка молодежных инициатив и раздача грантов до 1 млн рублей. Губернатор напомнил, что в прошлом году участники получили 19 грантов от Росмолодежи на общую сумму около 10 млн рублей. В этом году также будут разыграны гранты на сумму до миллиона рублей, победители будут объявлены 1 июля. Заявки на гранты направлены от более чем ста участников форума.

Губернатор напрямую пообщался с молодежью. Он посетил площадки «Добро, бро», «Я – профи», встретился с их лидерами и участниками, в неформальной обстановке пообщался с молодыми людьми, ответил на их вопросы.

Во время беседы с руководителями площадок Виктор Томенко отметил, что волонтерство набирает все большую популярность. Он добавил, что 172 тыс. жителей Алтайского края находится в составе различных добровольческих объединений.

Ранее губернатор Томенко честно оценил дефицит медкадров на Алтае.

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