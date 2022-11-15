Выносим сор из избы. Куда в Барнауле можно сдать на переработку резину, пластик, стекло и не только

Altapress.ru рассказывает про обилие уголков по приему вторсырья в Барнауле. Теперь ваши использованные вещи смогут обрести вторую жизнь.

Прием резины

«Экопром», адрес: ул. Трактовая, 7/10, работает пн-пт с 09:00 до 18:00.

Прием макулатуры

«АлтайВторСырье», адрес: пр. Космонавтов, 53а, работает пн-пт с 08:00 до 17:00, сб с 08:00 до 14:00.

«Компания Сибтара», адрес: ул. Малахова, ½, работает пн-пт с 08:00 до 18:00, сб с 09:00 до 15:00.

«Макулатура Сибири», адрес: пр-т Калинина, 69г/1, работает пн-сб с 08:00 до 17:00.

Прием пластика

«Алтай-Упаковка», адрес: пр. Космонавтов, 53 а, работает пн-пт с 08:00 до 17:00, сб 08:00 до 14:00.

«Анемона», адрес: ул. Маяковского, 20 б, работает пн-пт с 09:00 до 16:00.

«Преображение», адрес: ул. Северо-Западная, 2/8, работает пн-пт с 09:00 до 18:00.

Справка: 15 ноября отмечается Всемирный День вторичной переработки. Свою историю праздник ведет с 1997 года, когда жители США впервые отметили America Recycles Day (день, когда Америка перерабатывает отходы). Праздник проводят экологи. Жители сдают сырье на вторичную переработку и приобретают вещи из использованных материалов. С годами этот праздник стал проводиться и в других странах.

Вторсырье. unsplash.com

Прием компьютеров и оргтехники

«Кварцит», адрес: ул. Промышленная, 100 к18, работает пн-пт с 08:00 до 17:00.

Прием стекла

«Белун», адрес: Павловский тракт, 220, время работы не указывается.

Прием и утилизация батареек

«Makk. Мир аккумуляторов», адреса:

пр-т Космонавтов, 10/4, работает 09:00 до 19:00, сб-вс с 09:00 до 17:00.

Павловский тракт, 10, работает ежедневно с 08:00 до 22:00.

ул. Целинная, 1б, работает пн-пт с 09:00 до 19:00, сб-вс с 09:00 до 17:00.

ул. Юрина, 209, работает пн-пт с 09:00 до 19:00, сб-вс с 09:00 до 17:00.

Вторсырье. unsplash.com

Прием ненужных вещей

«Charity Market», адрес ул. 280-летия Барнаула, работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

«Комиссионка», адрес ул. Попова, 121 ТЦ «Бриз», работает пн-пт с 10:00 до 19:00, сб с 10:00 до 17:00.

«Булавка», адрес ул. Молодежная, 50, работает пн-пт с 11:00 до 18:00.

По данным Минприроды Алтайского края.