Вышел трейлер фильма «Русалочка» с темнокожей актрисой

В фильме также снялись Хавьер Бардем, Мелисса Маккарти, Джона Хауэр-Кинг и Джуд Акувидике.
Режиссер фильма — Роб Маршал («Мемуары гейши», «Чикаго», «Пираты Карибского моря: На странных берегах»).
По сюжету русалочка, принцесса Ариэль из любви к человеку, принцу Эрику, идёт на сделку с подводной ведьмой. Та даёт ей ноги, но взамен отбирает голос.
Премьера намечена на весну 2023 года, пишет «Лента».
Ранее стало известно, что дорогостоящий фильм «Мастер и Маргарита» не выйдет в прокат в ранее обозначенные сроки.