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Жизнь

Вышел трейлер фильма «Русалочка» с темнокожей актрисой

В сети появился тизер фильма «Русалочка» кинокомпании Disney. Главную роль в нем исполнила актриса и певица Холли Бэйли.

Трейлер фильма "Русалочка"
Трейлер фильма "Русалочка"
youtube.com

В фильме также снялись Хавьер Бардем, Мелисса Маккарти, Джона Хауэр-Кинг и Джуд Акувидике.

Режиссер фильма — Роб Маршал («Мемуары гейши», «Чикаго», «Пираты Карибского моря: На странных берегах»).

По сюжету русалочка, принцесса Ариэль из любви к человеку, принцу Эрику, идёт на сделку с подводной ведьмой. Та даёт ей ноги, но взамен отбирает голос.

Премьера намечена на весну 2023 года, пишет «Лента».

Ранее стало известно, что дорогостоящий фильм «Мастер и Маргарита» не выйдет в прокат в ранее обозначенные сроки.

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