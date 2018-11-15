Вышел трейлер фильма по игре всемирно известного разработчика из Барнаула

Студия Kinodom Short Films выпустила трейлер к короткометражному фильму Beholder («Смотритель»), снятого по игре барнаульского разработчика Alawar Studio. Эта игра стала самым успешным проектом за всю историю компании и продается в разных странах мира.

Фильм Beholder снимает молодой режиссер из Санкт-Петербурга Никита Ордынцев. Он уже выпускал короткометражку по популярной компьютерной игре Paper, please. Оба проекта объединяет то, что их основная тема — выживание в тоталитарном обществе.

Главную роль в фильме Beholder согласился сыграть известный актер Евгений Стычкин.

Игра Beholder мрачная, сделана в темных тонах, главный персонаж — черно-белый. По сюжету игрок — управляющий жилым домом. Чтобы выжить ему необходимо служить государству: подслушивать, писать доносы. У него всегда есть выбор — делать это или нет. В зависимости от решения изменяется финал игры.

Ситуации предлагаются сложные. Например, у главного героя заболевает ребенок. Чтобы получить деньги на лекарство, нужно «сдать» государству кого-нибудь из своих друзей. Главное в этой игре — моральный выбор.

Недавно Alawar Studio анонсировал выход игры Beholder 2. Релиз состоится 5 декабря.