Вице-спикер АКЗС Денис Голобородько преподал урок российской молодежи

Обсудить стратегические задачи развития России — в Московской области завершается Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов — 2022». Более двух тысяч профессионалов из разных регионов и сфер деятельности собрались на одной площадке, чтобы обменяться опытом, идеями и проектами.

Образовательный форум платформы «Росмолодежь. События» стартовал в 2015 году. В этот раз его провели на озере Сенеж в Солнечногорске. Участники разбились на сообщества, исходя из своей сферы — «Город», «Образование», «Бизнес», «Общество», «Безопасность», «Управление» и «Политика». В каждом направлении порядка 300 молодых людей, для которых подготовили программу обучения с дискуссиями и мастер-классами.

Для участников сообщества «Политика» провели мастер-класс на тему «Оформление законодательной инициативы и подготовка сопровождающих документов». Об особенностях подготовки региональных и федеральных закинициатив молодежи рассказал Денис Голобородько.

Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов — 2022». Источник фото: Форум «Территория смыслов»

«При подготовке любого законопроекта важно сконцентрироваться на четком определении предмета инициативы, обосновании необходимости, целей и оценке последствий принятия законопроекта, а также объективных статистических сведениях и финансовых показателях. Сегодня важно, чтобы любая законодательная инициатива, в том числе и социальная, была финансово обеспечена и гарантирована государством. Инициатив можно разработать много и даже принять, но финансовая обеспеченность — одна из базовых вещей, которая должна учитываться законодателем при принятии. Принципы соразмерности и обоснованности должны лежать в основе», — выступил Денис Голобородько.

Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов — 2022». Источник фото: Форум «Территория смыслов» Денис Голобородько. Источник фото: Форум «Территория смыслов» Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов — 2022». Источник фото: Форум «Территория смыслов» Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов — 2022». Источник фото: Форум «Территория смыслов»

Также на форуме обсудили последние региональные и федеральные инициативы, роль правового мониторинга при ведении законотворческой работы, правотворчество органов власти и статистику деятельности. Среди выступающих на «Территории смыслов» в качестве спикеров были и лидеры всех пяти фракций Государственной Думы. Так, с молодежью политического направления пообщался председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он рассказал собравшимся о качествах, которыми, по его мнению, должен обладать каждый политик.