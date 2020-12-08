Выучить три языка сразу. Алтайский преподаватель рассказал о своей уникальной методике преподавания и собственном бизнес-проекте

Несколько лет назад при поддержке АлтГУ Шелбогашев создал малое инновационное предприятие «ЦИТРАЛ» вместе с соучредителем Юрием Баранчуговым. Они совместно запустили бизнес-проект «МИРАИ-Фройндшафт», который будет не только развивать межкультурные взаимодействия разных народов, но и позволит создать «социальный лифт», который даст возможность простым жителям глубинки работать за рубежом.

Altapress.ru пообщался с Виталием и Юрием, и выяснил, в чем заключается суть уникальной методики преподавания, каким образом она позволит выучить 3 языка сразу, и почему сегодня азиатская культура наиболее актуальна.

О первом бизнесе

Виталий: Меня всегда интересовали иностранные языки, но заняться ими как главным делом жизни получилось далеко не сразу.

До 1996 года жил в Новокузнецке, был директором предприятия, занимавшегося поставками металла в Москву, бизнес был околокриминальный; пока вокруг кипел весьма прибыльный и очень опасный бизнес, не покидало ощущение, что занимаюсь не тем — не своим делом. Что это — не моя жизнь, а лишь схема «пробил-достал-отгрузил вагон металла — получил в Москве деньги — увернулся от наездов» и так по кругу. То, чем я занимался — никак не способствует самосовершенствованию и не помогает другим, а значит, это — не мой путь.

Виталий Шелбогашев. Дмитрий Лямзин

Я решил переехать в Барнаул с семьей и начать новую жизнь. Здесь у меня появилась возможность получить соответствующее образование, чтобы профессионально заняться любимым делом.

Как возникла идея создания собственной технологии обучения

В.: Поступив в магистратуру истфака в АлтГУ, я стал магистром по специальности «международные отношения», получил диплом «преподаватель высшей школы», затем на ФМКФиП окончил аспирантуру по «теории языка». Наконец, я смог заняться тем, к чему меня всегда тянуло — теорией и практикой процесса преподавания языков.

Вопрос о том, как преподавать языки, как выстраивать лингвистическое знание максимально эффективно, уже тогда не покидал меня. Как раз в то время я и начал закладываться фундамент технологии интенсивного формирования комплексной иноязычной коммуникативной компетенции (ТИФКИКК).

Дипломы. Дмитрий Лямзин

Мне очень повезло встретить двух специалистов университета — профессоров, докторов филологических и исторических наук, Наталию Васильевну Халину и Алексея Алексеевича Тишкина. Я поделился с ними своими наработками, получил совет — изложить технику обучения на бумаге и представить ученому совету АлтГУ. Высший орган научной мысли классического университета признал мою разработку ноу-хау, т. е. почти научным открытием, и рекомендовал к внедрению. Мной и Юрием Баранчуговым было создано малое инновационное предприятие ООО «ЦИТРАЛ» (центр интенсивной технологии развития личности) в том числе и по инициативе университета. С тех пор мы занимаемся разработкой этой технологии.

Выяснилось, что это, скорее, не технология, а база для создания других технологий, каждый язык потребовал создания своей собственной методологии обучения. Сильно упрощая: в арабском языке графическая и фонетическая базы одни, в английском — другие, в китайском третьи и так далее — разработка «фундамента» под методики обучения каждого из них потребовала немало времени, эти различия в языках и культурах затянули создание платформы для бизнеса. Эту огромную работу мы начали в 2014 году начали, и до сих пор не закончили разработку линейки наших бизнес-продуктов.

Виталий Шелбогашев. Дмитрий Лямзин

Иностранный язык лучше всего раскрывает потенциал технологии

В.: Опыт моей работы как преподавателя — 18 лет. За эти годы я понял, что именно для иностранных языков ТИФКИКК оказалась наиболее применимой, поскольку язык сам по себе — явление мультидисциплинарное: он не только отражает культуру, но и сам ею является, он источник и результат развития менталитетов, субкультур, культур народов и цивилизаций. Язык охватывает все наше мышление, существование, поэтому именно он наиболее полно демонстрирует преимущества данной технологии.

Технология применялась в университетах

В.: Сначала мы применяли нашу технологию в АГУ и в АГАКИ. Работа шла с российскими и с иностранными студентами по принципу: набиралась группа желающих, после чего меня приглашали им преподавать — поскольку это ноу-хау, я вел занятия один, и никого другого своей технике не обучал. В АГУ это были группы, изучающие русский язык как иностранный, в АГАКИ наши студенты учили китайский и корейский языки.

Российские студенты в конце обучения сдавали экзамены — разумеется, не мне. К примеру, в АГАКИ экзамены принимали комиссии, в составе которых были преподаватели корейского и китайского языка — мои ученики получали оценки 4 и 5.

Виталий Шелбогашев. Дмитрий Лямзин

Почему пришлось перестать преподавать в университете и начать своё дело

В.: Не очень вкусная правда, конечно. Как член совета выпускников АлтГУ я наблюдал, что год от года уровень языковой подготовки выпускников падает. Думаю, что создание МИП «ЦИТРАЛ» инициировалось ученым советом университета для того, чтобы создать инструмент, позволяющий качественно повысить языковую подготовку. Эту задачу мы в принципе и выполняем. Но, если мы и МИП, то наша форма ООО, мы должны получать какую-то прибыль, немножко денег на существование.

О проектах «ЦИТРАЛ»

В.: Всего было 2 проекта — «ИНСТ», который предполагал обучение иностранных студентов русскому языку как иностранном, и включал в себя массу мероприятий. Мы гуляли с учениками по Барнаулу, общались с прохожими, которые весьма благосклонно относились к приезжим. Ездили с ребятами в Горный Алтай — все для того, чтобы погрузить их в нашу культуру, дать им наглядно понять, что есть русский менталитет и так далее. Сейчас проект закрыт, осталось множество фотографий, дружеских контактов.

Второй, это МИРАИ — Фройндшафт, который существует последние 3 года. Именно им мы сейчас активно занимаемся. Мираи — это японское слово, означает «будущее», а фройндшафт означает «дружба». Мы считаем, что необходимо обеспечить взаимодействие культур, а главное — создать социальный лифт, дать возможность человеку из глубинки получить достойную работу в любой точке земного шара.

Виталий Шелбогашев. Дмитрий Лямзин

«МИРАИ — Фройндшафт" — это центр межкультурного взаимодействия, развивается как общественная организация. Проект вырос из «ИНСТ», когда мы поняли, что людям разных культур и языков интересно проводить время друг с другом, то решили расширить этот проект до масштабов города. И выяснилось, что форма общественно-политического объединения при ООО у нас получилась и хорошо работает.

О взаимодействии с АлтГУ

В.: Мы как команда МИРАИ осуществляем проектно-культурное взаимодействие с университетом с одной стороны и занимаемся бизнес-проектом по разработке продукта на площадках АлтГУ — с другой. Университет заинтересован в этом, потому что именно ему мы в первую очередь предоставим наши технологии. «ЦИТРАЛ», собственно, и создавался чтобы мы помогали университету, и в то же время, чтобы на нас деньги не тратить из фонда вуза, мы существуем как ООО — мол, разрабатывайте технологию и кормите себя сами, ребята. Это здравый подход, взаимовыгодный.

Юрий: Кроме того, МИРАИ находится в бизнес-инкубаторе АлтГУ, и аренда здесь соответственно щадящая. Оплачиваем роялти ежегодно, пользуемся помещением.

В.: Если подытожить, можно сформулировать так, мы университету — разработки, а он нам — площадку.

Виталий Шелбогашев. Дмитрий Лямзин

Про бухгалтерию и отношение к заемным кредитам

В.: Бухгалтерия работает на аутсорсе. Посчитали себестоимость — да, лучше аутсорс, так выгоднее.

Кредитов мы никаких не брали, а вот в уставный капитал доли внесли, своими деньгами поучаствовали в уставном фонде ООО и необходимые покупки для компании совершаются с его помощью.

Что уже готово

В.: На сегодняшний день у нас получено 8 свидетельств РФ о регистрации права на государственную собственность, т. е. привлекая к разработке специалистов университета, нам удалось по восьми языкам создать определенную базу данных — наиболее частотные слова, выражения, идиомы, благодаря которым человек может быстро и прочно изучить ИЯ.

На данный момент мы используем нашу разработку только при изучении ИЯ, хотя её возможности позволяют применить технологию в обучении, например, программированию, дисциплин, связанных с робототехникой — она универсальна. Стоит понимать, что это, своего рода, технология познания.

Т.е. на данном этапе мы закончили создание научно-практической базы (общей методологии) для того, чтобы приступить к бизнесу как к процессу, т. е. созданию определенных продуктов для продажи.

Свидетельства. Дмитрий Лямзин

Об обучении 3-м языкам одновременно

В.: особенность и уникальность ТИФКИКК в том, что с её помощью возможно, обучение 2-м или 3-м языкам одновременно. Мы совмещаем языки по более-менее сходным признакам: китайский, корейский и японский — отработанная технология, иероглифика, это одна база, а вторая — совпадение определенных грамматических конструкций: в корейском и японском языке сказуемые находятся в самом конце предложения, и т.д.

Некоторые наши ученики учат у нас параллельно 3 языка. Для этого мы используем специально разработанные инструменты. Всего рассказать не могу (ноу-хау), но принцип объяснить можно. Упрощая: результат достигается путем соединения образов зрительного, аудиального, вербального, и образа моторного — ученик пишет иероглиф/слово на доске на трех языках. Когда 4 вида этого восприятия соединяются, наша память получает очень мощное впечатление, которое закрепляет образ в памяти — будь то название микросхемы, детали, схемы процесса. Причем человеку уже неважно, на каком языке это написано.

Можно сказать, что сплав лингво-психокультурного воздействия помогает обойти нежелание запоминать иностранные слова, накрепко «вбитые» в школе и в университете, мы же исправляем эту ситуацию. По итогу ученик увеличивает собственные возможности восприятия и памяти. Это работает, практика неоднократно подтверждала.

Виталий Шелбогашев. Дмитрий Лямзин

Примеры занятий

В.: Важно проводить занятие-игру, удивлять ученика — дарить ему эмоцию, результат — «привязка» смысла и фонетического рисунка слова к лингвокультурной информационной единице. К примеру, костница в Чехии, церковь, построенная из человеческих костей. Я показываю изображение, а студент пытается определить — что это и где это. Затем, разумеется, я рассказываю ему историю этого места, и у него уже складывается некоторое впечатление о менталитете чехов, истории места, архитектуре и обычаях, и всё это через призму чешского языка.

Что касается аудиального восприятия, мы включаем песню/иной звуковой фрагмент и ученик отгадывает, какой это язык. Это лишь малая часть упражнений, задача не только обучить языку, но и совершенствовать личность, поэтому решаем задачи на внимательность, задания тестов IQ, тем самым развивая творческое, креативное, образное, критическое и другие виды мышления ученика. К примеру, только фонетическая разминка содержит стихи, скороговорки, загадки на семи языках.

Уникальная методика. Дмитрий Лямзин

Чем отличается от школьных занятий

В.: Мы снимаем отрицательный психоэмоциональный фон «обязательности», который присущ занятиям в школе, и отчасти в университете — делаем обучение увлекательным. Если человек пришел к нам на занятия и через 2 недели начинает говорить на корейском — ну, честно говоря, он немножко в шоке. Можно привести в качестве успешных примеров нашей деятельности случаи, когда ребята смогли исполнить свою мечту.

К примеру, мальчик Артем, полтора года изучал японский язык, сдал в Новосибирске госэкзамен правительства Японии «Норёку сикэн». Отправил документы, и один из колледжей города Сайтама, прислал ответ: «Артем, приезжайте к нам, мы готовы вас обучать». А он очень хотел освоить кулинарию японскую, учиться готовить национальные блюда, и ему это удалось.

Уникальная методика. Дмитрий Лямзин

Сколько длится обучение

В.: Все зависит от цели обучения. Бывало, что человек приходил на интенсив, в течение месяца каждый день по 1.5 часа мы в него закачивали объем информации, необходимый для поездки в командировку в Корею или в другую страну. Съездил — сказал большое спасибо.

Если нужен более глубокий уровень, то потребуется больше времени на подготовку. Например, для начального разговорного уровня с определенными оговорками достаточно 3 месяцев по 2 раза в неделю. Зубрежка, конечно же, не предусматривается. На следующем занятии оживляем знания, полученные ранее, и если выясняется, что человек всё помнит, двигаемся дальше.

Также обучаем языку специальности — например, программист приходит к нам, и мы учим его тем терминам и конструкциям на ИЯ, которые применяются в его профессии. Всё зависит от целей обучения.

Виталий Шелбогашев. Дмитрий Лямзин

Какие языки преподаются

В.: Всего мы преподаем 18 языков: английский, немецкий, французский, славянская группа полностью, китайский, японский, корейский. турецкий и т.д.

В первую очередь мы обучаем азиатским языкам. Сейчас наиболее востребованным является корейский. Китайский на втором месте. Средняя зарплата нашего специалиста, который владеет языком, в Китае составляет от 100 тыс. в месяц, а в Южной Корее — от 200 тыс. рублей.

Также важен культурный момент. Российская молодёжь с большим вниманием слушает и смотрит K-Pop. Некоторые ученики после года изучения языка, умея читать и писать — понимают, что этот процесс неостановим, они бы хотели заниматься этим и дальше, и работать в Корее.

Ю.: Сейчас возник спрос на изучение одновременно английского и китайского языков. Как понимаете, оба языка друг на друга совсем не похожи, и мы создали программу, которая позволяет учить их одновременно.

Виталий Шелбогашев. Дмитрий Лямзин

Почему важно учить азиатские языки

В.: Учить азиатские языки — это настоятельная необходимость. Кто у нас стоит в лидерах по ВВП? На первом месте США, но это пока. Китай в ближайшее время, скорее всего, станет первой страной по этому показателю. А на третьем месте — Япония, Корея тоже недалеко. Азиатские тигры с каждым днем все больше и больше диктуют свои правила в мировой экономике. России придется смотреть на Восток, если она хочет реанимировать свою экономику.

Практика нашей жизни доказала, что, глядя только на Запад, лучше работать и жить мы не будем — необходимо смотреть и на Азию, и лишь в том случае, если мы будем хорошо знать источники, плюсы и минусы развития экономик Запада и Востока, сможем качественно устроить свою жизнь — как индивидуально, так и в масштабах всей страны.

Уникальная методика. Дмитрий Лямзин

Почему бизнес до сих пор не запущен

Ю.: Проект как бизнес еще не запущен, поскольку не разработан бизнес-продукт, этим мы сейчас как раз и занимаемся. Обучение параллельно 3-м языкам пока ещё кажется чем-то невозможным, потому что воспринимается неправильно. Мы пытаемся подобрать формулировку, что познание языка происходит через взаимодействие с другими культурами. Наша цель — сделать так, чтобы в сознании человека инокультурные пласты взаимопроникали друг в друга.

Формирование продукта -вынужденная мера. Нужно сделать предложение более компактным и понятным. Это требование современного рынка, поскольку много предложений вокруг, и есть некоторые ожидания со стороны слушателей, учеников и клиентов. Именно под эти ожидания мы и формируем виды нашего продукта.

Но основной продукт, база, уже есть — курс изучения иностранных языков, он сформирован. Занятия Виталий Алексеевич ведет.

В.: Мы идем и от теории, и от практики. С точки зрения теории мы понимаем, что необходимо рынок сегментировать, что нужно таргетирование — с этим связано разделение наших продуктов на определенные конечные модули, которые мы будем предлагать к реализации. Университетскому образованию Алтайского края сможем предложить готовую методику, технологию.

С практической же точки зрения: часто многие преподаватели ИЯ говорят — дескать, у нас есть технология преподавания. Однако все это не подтверждено документально, а в нашем же случае — есть 8 свидетельств РФ, что это настоящая рабочая методика. Прежде чем броситься в бурное море бизнеса, необходимо иметь под ногами прочную научную основу — мы создали её за 6 лет, теперь хотим попробовать отчалить на нашей лодочке и посмотреть, что получится.

Виталий Шелбогашев. Дмитрий Лямзин

О персонале

В.: Поскольку мы являемся подпроектом и занимаемся разработкой бизнес-продукта, говорить о наборе сотрудников пока рано. Но когда мы закончим эту работу, то, конечно, будет необходимость набрать людей в штат.

Ю.: Мы набираем команду из тех людей, которые действительно заинтересованы в развитии проекта, именно той идеи, которую мы в него вкладываем — т. е. межкультурные взаимодействия большого числа людей.

Определяем цель и задачи, под которые и будет собрана команда. Здесь нет места строгой организации — узкого понятия «специалист», «рабочее место». Это будет творческий процесс, который ни в чем не будет ограничивать наших будущих коллег.

В.: Поскольку мы МИП при АлтГУ, то в первую очередь рассмотрим для трудоустройства студентов АлтГУ и выпускников.

Виталий Шелбогашев. Дмитрий Лямзин

О влиянии пандемии

В.: Пандемия повлияла также, как и на всех — плохо, люди стали больше спрашивать онлайн-форму преподавания. Мой личный взгляд — все-таки когда преподавание идет офлайн, больше обратной связи, преподаватель чувствует ученика и тот, в свою очередь, понимает позицию преподавателя, быстрее происходит прогресс. Особенность нашей технологии в том, что мы вместе с учеником добываем знание, и наша работа имеет сильную эмоциональную окраску; картинка на экране вместо живого собеседника убивает радость сотворчества.

Ю.: Естественно, наша технология рассчитана на офлайн-преподавание, поэтому наша задача доработать её таким образом, чтобы она была эффективна и в онлайн-формате. Коронавирус в этом отношении дал нам дополнительный импульс для развития.

В.: Занятия сейчас проводятся либо в виде репетиторства с одним учеником, либо через скайп по индивидуальным запросам, а групповых занятий нет по понятным причинам.

О взаимодействии с центром Мой бизнес

Как «МИРАИ — Фройндшафт» мы обратились к центру «Мой бизнес» с запросом о поддержке, они выложили информацию о нас в instagram-аккаунте. Когда пандемия закончится, хотели бы провести несколько мероприятий краевого масштаба на площадках фонда.

#малыйбизнесвлицах #мойбизнес #мойбизнес22 #барнаул