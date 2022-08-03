Выяснилось, сколько россиян никогда не были за рубежом

Около 70% россиян никогда не отдыхали за рубежом, говорят результаты опроса фонда «Общественное мнение».

При этом только 2% респондентов сказали, что были за границей меньше года назад, и лишь 6% опрошенных уезжали за пределы России в последние три года.

Согласно исследованию, почти треть участников опроса никогда не отдыхали даже за пределами своего региона, 17% респондентов посещали другие субъекты более 10 лет назад, пишет bfm.ru.

Самыми популярными направлениями у тех, кто выезжал отдыхать в другие регионы России, стали Сочи и курорты Краснодарского края. <Их назвали 33% участников опроса.>

По 19% ездили в Москву, Санкт-Петербург и Крым, а еще 14% перечислили города Поволжья.

Между тем россияне бросились на таежные каникулы в Сибирь рыбачить, искать внезапных встреч с маралами.