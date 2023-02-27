27 февраля
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Жизнь

Вкусно и не грустно. Чем удивляли «Бочкари» на «Сибирской Масленице»

Более 30 тыс. гостей приехали на фестиваль «Сибирская Масленица», чтобы хорошо провести время с песнями, хороводами и вкусной едой.

«Сибирская Масленица».
«Сибирская Масленица».
Фото предоставлено компанией «Бочкари».

Масленица на «Сибирском подворье» порадовала веселыми традициями: как старинными, так и современными, фестивальными. Гостей ждали покорение 11-метрового масленичного столба (в этом году удалось установить рекорд — 36 секунд), конноспортивный праздник и конкурс «Моя родословная», конкурс забавных спусков креативных саней, новый фестиваль чая и многое другое.

Не таким веселым и вкусным получился бы праздник без площадок компании «Бочкари» — постоянного партнера фестиваля. В этом году она подготовила конкурсы на точность, ловкость, смекалку и даже на наличие чувства юмора. Взрослые и дети с азартом выигрывали сувениры и бочкаревские напитки.

Главная тема фестиваля в 2023 году — «Береги Россию». Гости настолько объединились в едином веселом порыве, что даже после финального аккорда — сожжения чучела — не торопились уезжать домой.

Праздник «Сибирская Масленица» каждый год удивляет своих гостей своей душевностью, широтой и гостеприимством. Всех, кто не успел побывать на празднике в этом году, компания «Бочкари» обязательно ждет на следующем фестивале.

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