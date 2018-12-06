Владимир Познер объяснил, почему процветает коррупция

Телеведущий Владимир Познер заявил, что разгул коррупции в России связан с отсутствием религиозной веры и идеологии.

Телеведущий считает, что потеря веры началась еще в советское время. В какой-то момент «все развалилось», и «в общем, оказалось, что все, что говорили <в СССР>, все, что обещали, — все это было вранье собачье», пояснил журналист.

«Ну, а как человек реагирует, когда понимает, что его обманули? <…> Ну тогда я буду жить так, как я хочу, и к чертовой матери всех остальных», — сказал Познер.

«И, как мне кажется, этот разгул коррупции и роль, которую деньги стали играть в России, — это вот отчасти оттуда идет. Это отчасти результат вот того, когда у людей вообще за душой ничего нет. Веры нет. Веры нет. Я имею в виду — религиозной. Идеологии нет», — уверен телеведущий, пишет rtvi.com.

При этом с такой ситуацией ничего не сможет сделать даже президент России Владимир Путин, считает журналист.

«Даже если бы он пытался — а что поделаешь? Ну что? Расстреливать?», — заметил Познер.