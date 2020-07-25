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Жизнь

Власти Алтая попросили успокоиться всех в психоневрологическом интернате после «вспышки»

В Алтайском крае держат на контроле массовое заражение коронавирусом в одном из психоневрологических интернатов, сообщает официальный сайт региона.

Пещерский психоневрологический интернат.
Пещерский психоневрологический интернат.
kgbsusoppni.altai.socinfo.ru

Напомним, накануне стало известно о вспышке COVID-19 в учреждении — выявили коронавирус у 19 сотрудников интерната в Залесовском районе.

«Минсоцзащиты Алтайского края держит на контроле ситуацию в Пещерском психоневрологическом интернате», — подчеркнули в правительстве региона.

Учреждение, в котором проживают 277 человек, работает в закрытом режиме с 14 июля. Сейчас за пациентами ухаживают 32 сотрудника — двухнедельные смены, у всех отрицательный результат тестирования на COVID-19.

Именно при переводе в закрытый режим выявили 19 инфицированных работников — они находятся дома. Еще двоих «вычислили» среди проживающих в интернате.

Ранее сообщали, что прирост зараженных коронавирусом на Алтае снизился, но остается самым высоким в Сибири.

Накануне главный врач Рубцовской ЦРБ рассказала, как курят и пьют антисептик коронавирусные пациенты в Алтайском крае.

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