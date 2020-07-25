Власти Алтая попросили успокоиться всех в психоневрологическом интернате после «вспышки»

Напомним, накануне стало известно о вспышке COVID-19 в учреждении — выявили коронавирус у 19 сотрудников интерната в Залесовском районе.
«Минсоцзащиты Алтайского края держит на контроле ситуацию в Пещерском психоневрологическом интернате», — подчеркнули в правительстве региона.
Учреждение, в котором проживают 277 человек, работает в закрытом режиме с 14 июля. Сейчас за пациентами ухаживают 32 сотрудника — двухнедельные смены, у всех отрицательный результат тестирования на COVID-19.
Именно при переводе в закрытый режим выявили 19 инфицированных работников — они находятся дома. Еще двоих «вычислили» среди проживающих в интернате.
Ранее сообщали, что прирост зараженных коронавирусом на Алтае снизился, но остается самым высоким в Сибири.
Накануне главный врач Рубцовской ЦРБ рассказала, как курят и пьют антисептик коронавирусные пациенты в Алтайском крае.