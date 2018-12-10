Власти Алтайского края прокомментировали скандальную ситуацию с пансионатом для престарелых

Ранее стало известно, что в селе Советское развернулась борьба за здание пансионата, в котором ухаживают за пожилыми людьми. Когда-то помещение принадлежало Казанской церкви, но ее настоятель, отец Алексий, отдал здание частной организации под «благое дело». В РПЦ решение не одобрили — настоятеля наказали по религиозному регламенту, а на руководство пансионата подали в суд.

Вопрос о частном пансионате рассмотрели 10 декабря на оперативном совещании в правительстве Алтайского края. Известно, что в ближайшее время учреждение может прекратить работу из-за судебных тяжб с Бийской епархией.

Сейчас в доме ветеранов проживают 17 пожилых людей, нуждающихся в уходе. Директору частного учреждения предложили помощь в оформлении постояльцев в государственные дома-интернаты. В частности, их готов принять ближайший к пансионату Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

По информации управления социальной защиты населения Советского района, по состоянию на 10 декабря пожилые люди живут в пансионате. Руководитель частногоДома ветеранов не рассматривает возможность расселения постояльцев в государственные учреждения.

Министерство социальной защиты Алтайского края готово помочь с оформлением, доставкой и размещением проживающих частного пансионата в краевые государственные учреждения социального обслуживания. Вопрос дальнейшего жизнеустройства пожилых людей находится на личном контроле министра социальной защиты Алтайского края Натальи Оськиной, — отмечают в пресс-службе правительства края.

Напомним, в октябре в Алтайском крае прогремело правительственное решение закрыть 11 из 14 домов престарелых малой вместимости. Постановление об этом подписал губернатор региона Виктор Томенко. Но почти сразу, после разразившейся шумихи, постановление отменили. О том, как трагично восприняли весть о закрытии пансионатов в самих заведениях, почему в этой сфере все не так просто, и почему решение об оптимизации может принести смерть — читайте в материале altapress.ru.