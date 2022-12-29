29 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Власти Барнаула назвали фейком комментарий о сбое в вычислительном центре ЖКХ

Власти Барнаула опровергли информацию о сбое в вычислительном центре ЖКХ. Ранее соцсети и мессенджеры распространяли подобный комментарий якобы от администрации города.

Деньги.
Деньги.
Источник: Freepik, автор ededchechine.

Мессенджеры и социальные сети стали распространять информацию, что администрация Барнаула якобы прокомментировала ситуацию с выросшими ценами за ЖКУ.

Причиной высоких цен назвали сбой в вычислительном центре ЖКХ. Якобы жителям ошибочно начислили высокие платежи за коммунальные услуги. Власти города опровергли эту информацию и назвали ее ложной.

«Администрацией города такая информация не распространялась. Это фейк!», — сообщают в пресс-службе города.

Ранее жители Барнаула были возмущены высокими ценами за отопление.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость