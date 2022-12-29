Власти Барнаула назвали фейком комментарий о сбое в вычислительном центре ЖКХ

Мессенджеры и социальные сети стали распространять информацию, что администрация Барнаула якобы прокомментировала ситуацию с выросшими ценами за ЖКУ.
Причиной высоких цен назвали сбой в вычислительном центре ЖКХ. Якобы жителям ошибочно начислили высокие платежи за коммунальные услуги. Власти города опровергли эту информацию и назвали ее ложной.
«Администрацией города такая информация не распространялась. Это фейк!», — сообщают в пресс-службе города.
Ранее жители Барнаула были возмущены высокими ценами за отопление.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!